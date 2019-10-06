تعليق الملك عبدالله بن الحسين على انتهاء اضراب المعلمين “مثير” .. ماذا قصد؟؟

عبر العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين عن سعادته بانتهاء اضراب المعلمين وعودة الطلبة الى مدارسهم الأحد.

ونشر الملك عبدالله تغريدةً عبر حسابه في “تويتر” قال فيها: “سعادتي برؤية الطلبة في مدارسهم كبيرة وأهنئ المعلمين بيومهم العالمي”.

وقال: “تابعت تفاصيل الإضراب وبعضها كان مؤلما بعبثيته وأجنداته البعيدة عن مصلحة الطالب والمعلم والتعليم فكان لا بد من إنهاء الاستعصاء خدمة للعملية التعليمية”.

وأضاف: “الثمن الأكبر كان تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة وهذا يجب ألا يتكرر”.

سعادتي برؤية الطلبة في مدارسهم كبيرة وأهنئ المعلمين بيومهم العالمي. تابعت تفاصيل الإضراب وبعضها كان مؤلما بعبثيته وأجنداته البعيدة عن مصلحة الطالب والمعلم والتعليم فكان لا بد من إنهاء الاستعصاء خدمة للعملية التعليمية. الثمن الأكبر كان تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة وهذا يجب ألا يتكرر — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) October 6, 2019

وصباح الأحد، عادت الحياة تنبض من جديد في مدارس الأردن، بعد فك إضراب المعلمين، نتيجة اتفاقات بين طرفي الأزمة، والتي استمرت شهراً كاملاً.

وشهدت المدارس حضوراً طبيعياً للطلاب والطالبات، وبدأ سير العملية التدريسية بالعودة إلى ما كان عليه.

وأعلنت الحكومة ونقابة المعلمين بالأردن، في الساعات الأولى من صباح الأحد، إنهاء أطول إضراب في تاريخ البلاد واستئناف الدراسة بعدما قدم رئيس الوزراء عمر الرزاز اعتذارا للمعلمين عن “انتهاكات” تعرضوا لها في احتجاجات سبتمبر/أيلول الماضي، والتوصل إلى اتفاق بين الجانبين بشأن نسب الزيادة في الراتب.

وبدأت الأزمة بين المعلمين والحكومة في 5 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض وقفة احتجاجية نظمها معلمون بالعاصمة عمان للمطالبة بعلاوة مالية.

وجراء ذلك، وتوقيف العشرات من المعلمين المحتجين آنذاك، سرعان ما تصاعدت الأزمة؛ حيث قرر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح في العمل.

وتمثلت مطالب المعلمين لفك هذا الإضراب في اعتذار الحكومة عما تعرض لها المعلمون من “انتهاكات” خلال الوقفة الاحتجاجية، وتنفيذ اتفاقا بعلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي قالوا إن نقابتهم توصلت إليه مع الحكومة عام 2014.