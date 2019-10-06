بينما يتكثّف التحقيق لعزله من منصبه .. ما التعهد الذي قدّمه ترامب لـ”بن سلمان”؟؟

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدّم تعهداً للسعودية في اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد محمد بن سلمان.

وتعهد ترامب بأنه سيساعد السعودية على الانضمام إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم.

يأتي ذلك، في الوقت الذي أصدر النواب الديمقراطيون الجمعة مذكّرة رسمية تلزم البيت الأبيض تسليمهم وثائق تتعلق باتهام الرئيس دونالد ترامب بالضغط على نظيره الأوكراني لتقديم خدمات سياسية تساعده في انتخابات العام المقبل، في وقت يتكثّف التحقيق الرامي لعزل الرئيس الأميركي.

وكثّفت لجان الكونغرس التي تقود التحقيق ضغوطها على البيت الأبيض وسط تزايد الأدلة بأن ترامب استغل منصبه بشكل غير قانوني لإقناع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمساعدته على الإضرار بسمعة خصمه الديمقراطي جو بايدن مقابل منح كييف مساعدات عسكرية.



وأفاد الديمقراطيون على رأس لجان الإشراف والاستخبارات والشؤون الخارجية “لقد رفض البيت الأبيض التعاون، أو حتّى الردّ على طلبات متعدّدة مِن لجاننا، لتسليم وثائق بشكل طوعيّ”.

وأضافوا أنّ أفعال ترامب “لم تترك لنا خياراً سوى إصدار” هذه المذكّرة.

وفي الرسالة الموجّهة لكبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، طلبت اللجان بأن يتم تسليم الوثائق المذكورة بحلول 18 تشرين الأول/أكتوبر.

وصدرت المذكّرة بعدما طلبت اللجان في وقت سابق الجمعة من نائب الرئيس مايك بنس تسليم الوثائق.

وأشار المحققون إلى أن بنس كان على علم باتّصالات ترامب بالرئيس الأوكراني وإلى عقده شخصيًا لقاء مع زيلينسكي في 1 أيلول/سبتمبر، إلى جانب النقاشات التي قد يكون أجراها مع ترامب والدبلوماسيين الأميركيين عن أوكرانيا والحصول على معلومات مؤذية سياسيًا لبايدن.

وأفادت شبكة “سي إن إن” نقلاً عن أحد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن وزير الخارجية مايك بومبيو لم يسلّم وثائق على صلة بأوكرانيا ضمن المهلة النهائية الجمعة التي حددتها مذكّرة أخرى.

هذا ونوهت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى احتمال ورود معلومات جديدة بشأن الاتصال بين ترامب وأوكرانيا من مبلّغ ثان محتمل يمتلك معلومات مباشرة أكثر من عميل الاستخبارات الأميركية الذي كشف عن الفضيحة قبل أسبوعين.

وأضافت أن المفتّش العام لأجهزة الاستخبارات الأميركيّة مايكل أتكينسون استمع لأقوال المسؤول الثاني في إطار عمله للتثبّت من صحة رواية المبلّغ الأصلي، وذلك نقلاً عن مصدرين أفادا أن هذا الشخص لا يزال يفكّر إن كان عليه التقدّم بشكوى.

وفي هذه الأثناء، دعّمت سلسلة رسائل نصّية بين دبلوماسيين أميركيين يتعاملون مع أوكرانيا نشرها محققون في الكونغرس اتّهامات الديمقراطيين لترامب بأنه سعى للحصول على مساعدة خارجية في مسعاه للفوز مجدداً في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020.