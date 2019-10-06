“شاهد” إنجازات قطر المتتالية تثير جنون “شوال الرز” تركي آل الشيخ.. أراد أن يشفي غليله بهذا الفيديو:”شيء طبيعي”

يبدو أن إنجازات دولة قطر المتتالية والمتتابعة دون توقف رغم الحصار الجائر، قد أثارت جنون رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ وصار يتحين أي فرصة للتقليل من شأن هذه الإنجازات والنيل من القيادة القطرية.

وفي هذا السياق علق “آل الشيخ” على بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في قطر، والتي تختتم فعالياتها اليوم الأحد 6 أكتوبر.

ونشر تركي تغريدة على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، لتقرير صحفي لإحدى القنوات التلفزيونية تحدث فيه عن الحضور القليل لهذه البطولة والتي ظهرت فيه مدرجات الملاعب خالية من الحضور.

وعلق “آل الشيخ” على التقرير المصور محاولا التقليل من قيمة قطر وإنجازاتها التي أشاد بها العالم قائلا ” شي طبيعي!”.

ويبدو أن رئيس هيئة الرياضة السعودية لم يكمل التقرير لنهايته، حيث تحدثت فيه المذيعة عن أهمية هذه البطولة والدعوة إلى حضورها، ليتم تصوير مقطع آخر بعد فترة لحضور غفير للجماهير.

يذكر بأن بطولة العالم لألعاب القوى تقام بدورتها السابعة عشر في قطر في على مدار 10 أيام من 27 سبتمبر ولغاية اليوم 6 أكتوبر.

كما شهدت البطولة بنظامها الجديد للمنافسات إلغاء حصص المنافسات الصباحية لتقام مساءً مع وجود فترات للراحة تمتد لنحو ساعة كاملة للسماح بإقامة الفعاليات الترفيهية والعائلية.