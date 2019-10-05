“شاهد” بعد الإفراج عنه .. الطالب السوادني يفضح مخابرات السيسي والمهرّج عمرو اديب

فضح الطالب السوداني وليد عبد الرحمن بعد إفراج السلطات المصرية عنه ووصوله الى القاهرة الأمن المصرية، كاشفاً عن أنّهم أجبروه على الاعتراف “بالكلام المكتوب في الورقة من الألف للياء”.

وقال إنه كان رافضاً للإعتراف بما كتبوه له لكنهم أجبروه على ذلك وضغطوا عليه، مشيرا إلى أنه الاعتراف المكتوب لم يكن باللغة السودانية .

وأشار عبد الرحمن إلى “جهود كبيرة” بذلتها الاستخبارات السودانية لإتمام عملية إطلاق سراحه.

وأكد أنه لم يذهب إلى مصر “للمشاركة في ثورة” ولكن لدراسة اللغة الألمانية بغية الحصول على منحة في ألمانيا.

وكانت الخرطوم استدعت الأحد الماضي السفير المصري لديها احتجاجا على توقيف الطالب السوداني .



وتداولت وسائل الإعلام المصرية مقطعا مصورا لوليد يتضمن اعترافات له بأنه مناصر للثورات عبر الإنترنت، وأنه اعتقل وسط ميدان التحرير، فيما اتهمه الإعلامي المصري عمرو أديب بأنه “جاسوس” للإخوان ومتورط في الاحتجاجات الأخيرة المناهضة لنظام السيسي.

"أجبروني على الاعتراف بالكلام المكتوب في الورقة من الألف للياء"

لحظة وصول الطالب السوداني #وليد_عبدالرحمن للخرطوم بعد إفراج السلطات المصرية عنه#السودان #مصر pic.twitter.com/E61OKMzAyF — شبكة رصد (@RassdNewsN) October 5, 2019