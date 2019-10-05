أمير الكويت وولي عهده
أمير الكويت وولي عهده
الهدهد

“شاهد” الصورة التي تداولها الكويتيون لولي العهد وأشعلت المواقع

كتب وطن
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تداول نشطاء بمواقع التواصل الإجتماعيّ، صورة لنائب أمير وولي العهد ، لاقت إعجاب الكثيرين.

 

ويظهر الشيخ نواف بلا حراس في زاوية أحد المساجد يدعو الله وقت صلاة الظهر. كما ذكر مغرّدون

 

وفي تعليقه على الصورة المتداولة قال السياسي الكويتي المعروف ناصر الدويلة:” يتداول الناس مثل هذه الصورة لسمو نائب الامير حفظه الله الذي يرتاد المساجد بهدوء و خشوع فيفرح الناس بمثل هذه الصور و هي كثيرة و نسال الله العظيم ان يديم الامن و الامان على كويت العز و ان يعافي حضرة صاحب السمو اميرنا الشيخ صباح و ولي عهده الامين و ان يرزقهم البطانه الصالحه”.

 

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