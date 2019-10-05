“شاهد” الصورة التي تداولها الكويتيون لولي العهد وأشعلت المواقع

تداول نشطاء بمواقع التواصل الإجتماعيّ، صورة لنائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لاقت إعجاب الكثيرين.

ويظهر الشيخ نواف بلا حراس في زاوية أحد المساجد يدعو الله وقت صلاة الظهر. كما ذكر مغرّدون

وفي تعليقه على الصورة المتداولة قال السياسي الكويتي المعروف ناصر الدويلة:” يتداول الناس مثل هذه الصورة لسمو نائب الامير حفظه الله الذي يرتاد المساجد بهدوء و خشوع فيفرح الناس بمثل هذه الصور و هي كثيرة و نسال الله العظيم ان يديم الامن و الامان على كويت العز و ان يعافي حضرة صاحب السمو اميرنا الشيخ صباح و ولي عهده الامين و ان يرزقهم البطانه الصالحه”.