الجمهور القطري يقف احتراماً عند عزف النشيد البحريني
الجمهور القطري يقف احتراماً عند عزف النشيد البحريني
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أخلاقُهم تُدرّس .. “شاهد” ماذا فعل الجمهور القطري حين عزف النشيد الوطني البحريني بالدوحة

كتب وطن
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بأخلاقهم التي عرفها الجميعُ عنهم، بخلاف محاصريهم، عبّر القطريون عن احترامهم للشعب البحريني –رغم مشاركة البحرين في حصار -، خلال بطولة ألعاب القوى المقامة حالياً في الدوحة.

وأثناء تتويج العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر بذهبية سباق 400 متر في البطولة ألعاب، وقف الجمهور القطري احتراماً عند عزف النشيد الوطني البحريني.

وأثار تصرّف الجمهور القطري إعجاباً واسعاً ببين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مُثنين على أخلاق الشعب القطري التي حافظوا عليها حتّى في ظلّ تعرّض ووسائل إعلامها في التمادي على قطر وشعبها، إلى ان وصل الأمر بهم للتطاول على أعراض القطريين، كما يفعل المغرد الإماراتي البذيء المدعو حمد المزروعي.

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