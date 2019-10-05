أخلاقُهم تُدرّس .. “شاهد” ماذا فعل الجمهور القطري حين عزف النشيد الوطني البحريني بالدوحة

بأخلاقهم التي عرفها الجميعُ عنهم، بخلاف محاصريهم، عبّر القطريون عن احترامهم للشعب البحريني –رغم مشاركة البحرين في حصار قطر-، خلال بطولة ألعاب القوى المقامة حالياً في الدوحة.

الجمهور القطري يقف احتراما للنشيد الوطني البحريني أثناء تتويج العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر بذهبية سباق 400 متر ..

خلافنا لا يمكن أن يتغلب على أخلاقنا..#مع_برشم_في_استاد_خليفة pic.twitter.com/0Ad4XTPrfy — ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد 🇶🇦 (@Ebtesam777) October 4, 2019

وأثناء تتويج العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر بذهبية سباق 400 متر في البطولة ألعاب، وقف الجمهور القطري احتراماً عند عزف النشيد الوطني البحريني.

جنبي امريكي عضو في اتحاد العاب القوى، يقول انتم شعب محترم جدا، عندما شاهد الجمهور القطري يقف للسلام الوطني البحريني في تتويج البطله البحرينيه الحاصله على الميداليه الذهبيه pic.twitter.com/PdHIqrnRKe — ماجد الخليفي (@MAJEDALKHELAIFI) October 4, 2019

وأثار تصرّف الجمهور القطري إعجاباً واسعاً ببين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مُثنين على أخلاق الشعب القطري التي حافظوا عليها حتّى في ظلّ تعرّض دول الحصار ووسائل إعلامها في التمادي على قطر وشعبها، إلى ان وصل الأمر بهم للتطاول على أعراض القطريين، كما يفعل المغرد الإماراتي البذيء المدعو حمد المزروعي.

رغم حصارهم و القطيعة

القطريين أخلاقهم رفيعة#بطولة_العالم_لألعاب_القوى_الدوحة2019

عزف السلام الوطني البحريني

لتتويج سلوى عيد بذهبية ٤٠٠م

في استاد خليفة في الدوحة

والقطريين يقفون اثناء العزف#WorldAthleticsChampionships pic.twitter.com/UoKfGRJqwJ — ndo7a (@ndo7a) October 4, 2019

الإحترام لا تغيره الظروف و الاحداث المتغيره .. الجمهور القطري و (أشير هنا الى شعب قطر) الحاضر لبطولة العالم لألعاب القوى، عند وقوفهم للسلام الوطني البحريني عند تتويج البطلة البحرينية .. هكذا تقوم الشعوب بـ أخلاقها، يجب ان يكون الاحترام هو إرث الشعوب المتبادل . pic.twitter.com/a8jqiRSbwn — Chè : Mohammad . (@iMuscani) October 4, 2019

الحق يقال .. وقوف الجمهور القطري لـ السلام الوطني البحريني .. يحسب لسياسة قطر وشعبها . — سياسي الخليج (@PoliticalGulf) October 4, 2019

أخلاق القطريين تعكس إحترامهم للجميع دون تمييز ولا يخلطون الحابل بالنابل ولا السياسة بالرياضة

نتذكر عندما حقق منتخب #قطر لقب كأس آسيا 2019 وعزف السلام الأميري لدولة #قطر كيف تصرف الجمهور الإماراتي بالصفير والتشويش على النشيد الوطني القطري🇶🇦#قطر_ذهب_خالص#بطولة_العالم_لألعاب_القوى pic.twitter.com/Psqxa7eygw — علاء العناسوہ (@anaswahalaa) October 5, 2019