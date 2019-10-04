غسيل الأموال
غسيل الأموال
حياتنا

مسؤول عُماني بارز يحذر المواطنين من الوقوع في هذا الفخ: العقوبة تبدأ من 5 سنوات سجن وغرامة 50 ألف ريال

كتب وطن
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أكد النقيب رئيس قسم الشؤون القانونية بالمركز الوطني للمعلومات المالية أنه تم رصد 381 معاملة مالية مشبوهة خضعت للتدقيق العام الفائت.

وشدد “البلوشي” في مداخلته مع إذاعة وصال على أن جريمة غسيل لا تقتصر على الأموال التي ترد إلى السلطنة من الخارج وإنما هناك أيضا جرائم تقع في السلطنة كالمخدرات والسرقة والرشوة والاختلاسات وغيرها تقع في نطاق هذه الجريمة.

وأوضح النقيب عيسى البلوشي أن غاسلي الأموال غالبا ما يعمدون إلى الاستثمار في القطاعات التي تقل فيها الضوابط المشددة كقطاع المصارف والعقار، كما أن بعضهم الآخر يستهدف الجمعيات الأهلية.

وحذر النقيب من الانسياق للاتصالات التي ترد من الخارج لتحويل مبالغ كبيرة في الحسابات البنكية الخاصة والانسياق مع الإغراءات.

كاشفا أن ذلك سيعرض الشخص للمساءلة القانونية حيث أن عقوبة غسل الأموال تكون بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال عماني.

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