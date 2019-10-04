كاتب سعودي يسبح بحمد أسياده في تل أبيب: سأكون أول المستقبلين للسيد نتنياهو إذا زار السعودية والفلسطينيين دمرونا

هذه الكلمات قالها الكاتب السعودي “المتصهين”، عبد الحميد الغبين، متفاخراً بانبطاحه وسقوطه الاخلاقي في أحضان أسياده في تل أبيب، خلال مناظرة تلفزيونية على قناة إسرائيلية.
وقال عبد الحميد الغبين، إن أبواب السعودية ستكون مفتوحة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا قرر زيارة السعوديةـ مضيفاً :” نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب”.
وتابع :” سأرحب بنتنياهو وسأكون أول المستقبلين لنتنياهو اذا زار إسرائيل”، واجزم أن هذا السلام بيننا وبين إسرائيل سينهي كل المنظمات الارهابية ويقضي على إيران، واصفاً في الوقت ذاته القضية الفلسطينية بأنها القضية التي دمرت الامة الاسلامية، زاعماً أن الفلسطينيين هم مصنع الارهاب وقد خلقوا كل هذه الازمات التي يعشيها العالم اليوم. حسب إدعاءه.
وهنا استطاع المحلل الاسرائيلي أليف صباغ أن يلجم عبد الحميد الغبين، ويكذب أقواله حول السلام “المصطنع” الذي يحاول أن يروج له، قائلاً :” هذا السلام الذي يتحدث عنه ليس أوهام فقط، بل “خراريف سعودية”, طالباً من السعوديين أن “يحلو” عن الاسرائيليين!.
ولم يستطيع الحميد “المحرج” أن يرد على المحلل الاسرائيلي الذي وبخه خلال المناظرة التلفزيونية وكشف لهث السعودية وراء إسرائيل في محاولة للاحتماء بها من “الغول” الايراني!.