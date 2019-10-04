“شاهد” فيديو مسرب لـ” راشد الغنوشي” مع نجمة “ذا فيوس” يشعل مواقع التواصل في تونس

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، بمقطع فيديو مسرب وصفه النشطاء بأنه غير لائق، ظهر فيه زعيم حركة “النهضة” صاحب التوجه الإسلامي في تونس راشد الغنوشي في حفل غنائي خاص، جمع عدداً من الفنانين، بحضور عدد من قيادات الحركة، قبل أيام على موعد الانتخابات البرلمانية التي يتطلع فيها الحزب إلى احتلال المركز الأول.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع مسربة ظهر فيها الغنوشي محاطاً بعدد من الفنانين، يشاركهم حفلاً غنائياً داخل منزل خاص ، من بينهم نجمة برنامج ذا فويس نهى رحيم ، فيما أثار الحفل الجدل بين النشطاء التونسيين.

وأعلنت حركة “النهضة” في بيان لها ، أن الأمسية الحوارية التي جمعت عددا من المثقفين والفنانين براشد الغنوشي، تناولت مختلف القضايا المتصلة بالوضع العام في البلاد، ومن بينها إنجاح الاستحقاقات الانتخابية في تونس والدور المأمول من حركة “النهضة” في النهوض بقطاع الثقافة والفنون وإدخال التشريعات القانونية الكفيلة بتنظيم القطاع الثقافي وحماية حقوق الفنانين المادية والأدبية والاجتماعية.

وشنّ ناشطون غاضبون حملة على صفحات حركة “النهضة”، وكذلك راشد الغنوشي على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا فيها هذا التغيير المعلن لمبادئ حركة “النهضة” والتطبيع مع التحرر وكذلك حالة البذخ التى تعيش فيها قياداتها، واتهموا الغنوشي بالانتهازية للوصول إلى قبة البرلمان على حساب ثوابت الحزب.