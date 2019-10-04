“شاهد” صحفي أمريكي يمسح الأرض بـ” محمد بن سلمان”: “غبي ونحس” أي شيء يلمسه يتحول إلى تراب

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا لصحافي أمريكي، يهاجم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ويسخر من سياساته الفاشلة وصبيانيته التي دمرت المنطقة.

الصحافي الأمريكي المعروف بلال عبدالكريم، ظهر في مقطع الفيديو الذي لاقى تفاعلا واسعا يخاطب ابن سلمان مطالبا إياه بترك منصبه هو ووالده الملك سلمان وبقية آل سعود بعد تدمير المملكة وإهدار مئات المليارات من الدولارات على الأسلحة الأمريكية مشيرا إلى أن ولي العهد وضع أمن بلاده في يد أمريكا.

وسخر “عبدالكريم” من ابن سلمان بقوله “إن الحرب التي بدأها لم تعد في اليمن بل انتقلت إلى غرفة معيشته في السعودية” في إشارة إلى هجمات الحوثي على المملكة والخسائر الفادحة التي كبدتها الجماعة اليمنية للمملكة.

وتابع هجومه:”على الجميع النظر في الوضع حتى يتضح ماذا يفعل ابن سلمان إن أي شيء يلمسه صار يتحول إلى تراب، وانا لست مشجعا للحوثيين المدعومين من إيران التي تقتل المسلمين في سوريا ولكن كيف فشلت هكذا ومعك مئات المليارات من الدولارات إضافة إلى دعم أمريكا والامارات وغيرها.”

وأضاف:”وأين والدك من كل هذا لا أعرف ماذا اقول لكن السبب الوحيد الذي يبقيك في منصبك هي قوات الامن التابعة لك، وإلا فشعبك سيلقيك أنت وباقي أصحاب القرار الفاشلين بالسعودية في الشارع”

واختتم الصحافي الأمريكي رسالته بالقول:”أنا لا أحرض على العنف هذا غير صحيح انا اقول أنه على ابن سلمان أن يأخذ ممتلكاته ويجد لنفسه حفرة ويعزل نفسه فيها لأنه غبي وخان أمانة المسلمين”