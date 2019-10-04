بعد فشل “أديب وموسى وبكري”.. السيسي يستعين بـ”شوال الرز ورداحة الإمارات” لإيقاف زلزال محمد علي

فيما يبدو أنها حيلة جديدة ومحاولة بائسة من النظام المصري لمواجهة الفنان والمقاول الشهير محمد علي الذي زلزل النظام القمعي، وبعد فشل أذرع السيسي الإعلامية على رأسهم أحمد موسى وعمرو وأديب ومصطفى بكري في شيطنته وتشويه صورته، لجأ النظام المصري مؤخرا لأعوانه وأبواقه في السعودية والإمارات.

وظهر ذلك جليا في الخروج المفاجئ والذي لا يمكن أن يكون مصادفة لكل من رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، والكاتبة الإماراتية المقربة من ابن زايد مريم الكعبي، ومهاجمتهما لمحمد علي بشراسة في آن واحد فيما يبدو أنها خطة ممنهجة.

“شوال الرز” تركي آل الشيخ

رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ هدد اليوم، الجمعة، رجل الأعمال والفنان المصري، محمد علي، بعد انتقاد الأخير لـ آل الشيخ في أحد مقاطع الفيديو، متمنياً أن يتم ترحيل علي إلى مصر المطلوب فيها للأجهزة الأمنية.

وكتب آل الشيخ في حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، في منشور رصدته (وطن) إنه قرر اتخاذ «إجراءات قانونية عند أكبر مكتب محاماة في إسبانيا» ضد علي.

يقولك فيه مقاول كان عاوز يعمل دور بطولة بس معرفش يشطبها … هو للاسف مصري وموجود في اسبانيا الان … وبصفتي مالك لنادي… Posted by ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ on Thursday, 3 October 2019

وقال آل الشيخ في منشوره: «يقولك فيه مقاول كان عاوز يعمل دور بطولة بس معرفش يشطبها.. هو للأسف مصري وموجود في إسبانيا الآن».

وأضاف: «بصفتي مالكاً لناد في إسبانيا وحاصلاً على الإقامة فيها، ونظراً لتجاوزاته وطولة لسانه علي في أحد المقاطع في يوتيوب وفيسبوك، قررت أن أتخذ الإجراءات القانونية عند أكبر مكتب محاماة في إسبانيا».

وتمنى آل الشيخ أن يكسب القضية ضد علي، وقال: «مين عارف ممكن يرحلوه لبلدو الأصلي، مع أنه مش أصلي، شكلو مشربش من نيلها»، بحسب تعبيره.

“رداحة الإمارات” مريم الكعبي

أما الكاتبة الإماراتية المقربة من ابن زايد والمعروفة على مواقه التواصل بلقب “رداحة الإمارات” فخرجت هي الأخرى تردح لمحمد علي وتقول إن الشيء الوحيد الذي صدق محمد علي فيه هو أنه يريد العودة لمصر.

لتتابع هجومها ومحاولة شيطنة المقاول المصري في تغريدتها التي رصدتها (وطن) على حسابها بتويتر:”عذاب الخائن والجاسوس ومن يبيع وطنه ليس فقط في السجن ولكن في أن يكون خارج السجن مسجون”

الشيء الوحيد الذي صدق محمد علي فيه هو أنه يريد العودة لمصر



عذاب الخائن والجاسوس ومن يبيع وطنه ليس فقط في السجن

ولكن في أن يكون خارج السجن مسجون



مطرود من رحم كل أرض من يخون تراب وطنه.



يحصلون على جنسيات ولّا يحصلون على وطن .#محمد_علي_خان_وطنه — مريم الكعبي (@maryam1001) October 4, 2019

وأضافت في تغريدتها التي قوبلت بهجوم عنيف من قبل النشطاء خاصة المصريين الذين طالبوها بعدم التدخل في الشأن المصري والالتفات للكوارث التي يرتكبها ابن زايد أفضل:”مطرود من رحم كل أرض من يخون تراب وطنه، يحصلون على جنسيات ولّا يحصلون على وطن.”

ولأول مرة هاجم المقاول المصري عليّ تركي آل الشيخ، في مقطع فيديو نشره يوم 23 سبتمبر/أيلول 2019، وقال فيه علي إن تركي أضر بناديي الأهلي والزمالك لكرة القدم، كما انتقد ما فعله تركي مع عدد من نجوم مصر عندما جاء بهم وجعلهم يوقعون على أعمال فنية بدعم منه.

وتساءل علي: «من هو تركي الذي يهز نادي الزمالك؟»، وأضاف أن تركي آل الشيخ «قَلَبَ بمصر بمئة أو بمئتي مليون، وأنه أصبح يسوق (يقود) مصر».

وبرز اسم محمد علي في الشارع المصري بعدما بدأ قبل نحو شهر ببث فيديوهات على صفحته في موقع فيسبوك، كشف فيها عن فساد كبير في الجيش، وإهدار للمال العام على مشاريع تُنفذ بطلب من السيسي، وكان الأخير قد ردّ على علي في مؤتمر الشباب الأخير، وقال إنه «سيبني المزيد من القصور الرئاسية»، بعدما كشف علي عن بناء السيسي للكثير منها له ولعائلته.

وبسبب فيديوهات محمد علي شهدت مصر احتجاجات نادرة ضد السيسي، وخرجت مظاهرات في مدن مصرية عدة، ما اضطر قوات الأمن والشرطة إلى إغلاق عدة طرق رئيسية، وتنفيذ حملات اعتقالات واسعة.