السعودية “الذليلة” حاصرت قطر ومنعت شعبها من ركن الاسلام الخامس ثم توددت لرئيس أركانها لزيارة الرياض!

شارك رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، غانم بن شاهين الغانم، الخميس، بالاجتماع الاستثنائي لرؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، على الرغم من استمرار حصار الدوحة منذ منتصف 2017.

وأكدت وزارة الدفاع القطرية، في بيان لها، أنه جرى خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع التي تسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الخليجية، وتقوية التنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وفق استراتيجية موحدة تخدم الأمن الخليجي المشترك.

رئيس أركان القوات المسلحة القطرية يشارك في الاجتماع الاستثنائي لرؤساء الأركان لدول مجلس التعاون الخليجي pic.twitter.com/JDVYG8cFEv — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) October 3, 2019

كذلك شدد رؤساء أركان دول مجلس التعاون، في بيان مشترك لهم، على أن أي اعتداء على دولة في مجلس التعاون هو اعتداء على كافة دول المجلس.

وعلق الناشط القطري “بوغانم” على الاجتماع الذي شارك فيه رئيس هيئة الاركان قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، السعودية الذليلة.. تعرف تحاصر قطر وشعبها وتمنعهم من الحج ويوم انقصفت ارامكو وافقت ان طائره خاصه فيها سعادة رئيس الاركان القطري يتوجه مباشرة للرياض..؟؟ وقت حاجتهم يتوددون لقطر تعالوا وقفوا معانا..؟؟”.

السعوديه الذليله

تعرف تحاصر قطر وشعبها وتمنعهم من الحج

ويوم انقصفت ارامكو وافقت ان طائره خاصه

فيها سعادة رئيس الاركان القطري

يتوجه مباشرة للرياض..؟؟

وقت حاجتهم يتوددون لقطر تعالوا وقفوا

معانا..؟؟ https://t.co/DRt059Dbyo — بوغانم (@hassanalishaq73) October 3, 2019

وتواصل قطر المشاركة في اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي ذات الطابع العسكري، رغم اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017، إذ شاركت قوات قطرية، في فبراير الماضي، في تمرين “درع الجزيرة المشترك 10” بالسعودية.

واندلعت أسوأ أزمة بتاريخ منطقة الخليج حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها حصاراً بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وبشدة.