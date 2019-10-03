ناشط قطري دعا حكومة بلاده للاقتداء بالهولنديين.. هولندا تغير اسم شارع السفارة السعودية لـ”خاشقجي”

أقدمت منظمة العفو الدولية في هولندا, على خطوة قد تجلط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعدما قامت بتغيير أسم الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية، بالعاصمة لاهاي من “شارع الملكة” إلى “شارع خاشقجي”، في خطوة رمزية تزامناً مع الذكرى الاولى لاغتيال الصحفي السعودي في مقر قنصلية بلاده باسطنبول.

وأحيا العالم، أمس الاربعاء، الذكرى السنوية الأولى لمقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

في خطوة رمزية.. تغيير اسم شارع السفارة #السعودية بهولندا إلى "خاشقجي"

يأتي ذلك فيما يحيي العالم الذكرى السنوية الأولى لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.https://t.co/WQiKm2ZaFX pic.twitter.com/Di427sVkEA — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 2, 2019

وقالت المنظمة إنه “مر عام كامل على مقتل خاشقجي، في الحقيقة ترغب السعودية بنسيان ذلك، لكن نحن لن ننسى، لذا قمنا اليوم بإطلاق اسم خاشقجي على الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية بلاهاي”.

It's been one year since the extrajudicial execution of Jamal Khashoggi. Saudi citizens are honouring Khashoggi’s legacy by pursuing the fight for their inalienable right to freely express themselves, despite the authorities’ continuing crackdown. https://t.co/JKs2Ko2VlD — Amnesty International (@amnesty) October 2, 2019

ومن جانبه دعا الناشط القطري الشهير “بوغانم” حكومة بلاده، إلى تسمية الشارع المجاور للقنصلية السعودية في قطر بشارع جمال خاشقجي، إلى جانب تسمية الشارع المجاور للسفارة السعودية باسم عبدالعزيز الفغم، وكذلك الشارع المجاور لبيت السفير السعودي باسم (إيران الشريفة).