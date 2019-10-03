كاتب موريتاني يُحرج أميرا سعوديا: ماذا تقول شريعة آل سعود في قتل مؤمن عمدا وتقطيع جسده كالأنعام ثم إذابته بالفرن؟

أثار تعليق للكاتب والباحث الموريتاني المعروف محمد المختار الشنقيطي، على مشهد خطيبة خاشقجي وهي تحتضن جيف بيزوس في فعالية إحياء ذكرى خاشقجي أمس، جنون الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد الذي خرج يهاجمه.

وكان “الشنقيطي” رد على الصحافي السعودي خالد المطرفي، الذي أراد إحراجه بنشره الفيديو الذي يظهر خديجة جنكيز أمس، وهي تحتضن جيف بيزوس على المنصة في لحظة انفعالية أثناء إلقائه كلمة عن خطيبها المغدور.

في #شريعة_آل_سعود معانقة امرأة مفجوعة لرجل غير مَحْرم متعاطفٍ مع مصيبتها أعظمُ وأشدُّ تحريماً من قتل مؤمن عمداً غيلةً، وتقطيع جسده كما تُقطَّع الأَنْعَام، ثم إذابته في الأفران بالنيران!! https://t.co/fqrsNoGssL — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) October 3, 2019

ودون الباحث الموريتاني مانصه:”في #شريعة_آل_سعود معانقة امرأة مفجوعة لرجل غير مَحْرم متعاطفٍ مع مصيبتها أعظمُ وأشدُّ تحريماً من قتل مؤمن عمداً غيلةً، وتقطيع جسده كما تُقطَّع الأَنْعَام، ثم إذابته في الأفران بالنيران”

الرد الذي أثار جنون الأمير السعودي المقرب من الديوان عبدالرحمن بن مساعد، وخرج يهاجم “الشنقيطي” قائلا:”لا يستغرب الإفتراء منك فكل السعوديين قيادةً وشعبًا أدانوا الجرم وفداحته ويُحاكم مرتكبوه من قبل قضائنا العادل رغم أنفك أيها (المحتار)في كيفية ارضاء أولياء نعمتك أو نقمتك”

لا يستغرب الإفتراء منك..كل السعوديين قيادةً وشعبًا أدانوا الجرم وفداحته ويُحاكم مرتكبوه من قبل قضائنا العادل رغم أنفك أيها (المحتار)في كيفية ارضاء أولياء نعمتك أو نقمتك حسب ال💵..أما عن دفاعك عن خطيبة أو خطيئة خاشقجي رحمه الله وعن ماتفعله فهذا حق تكفله حقوق الإنسان والأحضان كذلك! https://t.co/Lrp5fvjCn5 — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) October 3, 2019

وتابع خائضا في عرض خطيبة خاشقجي:”أما عن دفاعك عن خطيبة أو خطيئة خاشقجي رحمه الله وعن ماتفعله فهذا حق تكفله حقوق الإنسان والأحضان كذلك!”

وأمس، الأربعاء، أثارت صورة لخديجة جنكيز خطيبة الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي ، وصفها ناشطون بأنها غير لائقة في فعالية افتتاح نصب تذكاري للصحفي الراحل أمام القنصلية السعودية باسطنبول، جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل.

الصورة المقصودة أظهرت “جنكيز” في أحضان مؤسس شركة “أمازون” ومالك صحيفة “واشنطن بوست”، الملياردير جيف بيزوس بشكل حميمي وصف من قبل النشطاء بأنه غير لائق ما فجر موجة جدل واسعة.