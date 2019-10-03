“شاهد” المنتجات العُمانية تُبهر القطريين في مول قطر وجابر الحرمي شاهد عيان من أرض الحدث

انطلقت صباح اليوم في قطر مول، فعاليات معرض المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة 2019، تحت رعاية محمد بن طوار الكواري – نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وبالتعاون مع سفارة سلطنة عمان بالدوحة والهيئة العامة لترويج الاستثمارات وتنمية الصادرة “إثراء”، والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة”.

وخلال الافتتاح قام نجيب بن يحيى البلوشي، سفير سلطنة عُمان لدى دولة قطر، ومحمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد من المسؤولين بجولة في أروقة المعرض للاطلاع على أبرز المنتجات والمعروضات العمانية الشهيرة.

من جانبه نشر الكاتب والإعلامي القطري المعروف صورا حية للمنتجات العُمانية التي أبهرت القطريين من داخل “قطر مول”.

معرض المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة ينطلق بمول #قطر بمشاركة 30 شركة ويستمر حتى الأحد ..

ومن أبرز معروضاته التحف والهدايا والحلويات والأزياء والمنسوجات والعطور والبخور والحُلي ..#عمان pic.twitter.com/VAiMwk83RK — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 3, 2019

وأوضح “الحرمي” في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر، أن معرض المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة ينطلق بمول قطر بمشاركة 30 شركة ويستمر حتى الأحد.

وأشار إلى أنه من أبرز معروضاته التحف والهدايا والحلويات والأزياء والمنسوجات والعطور والبخور والحُلي.

ويستقطب المعرض بتصميمه وفقا للطابع العماني التقليدي 30 شركة عمانية في مجالات الأزياء والمنسوجات والتحف والهدايا والفضيات والحلي والبخور والعطور والأغذية وغيرها، حيث يفتح المعرض أبوابه للزوار على مدى أربعة أيام من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً.

وكانت الدوحة قد استضافت معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العام الماضي، وقد حققت المؤسسات المشاركة فيه آنذاك نسب مبيعات جيدة، وبهذا الخصوص قالت ميمونة بن سليمان العدوية مدير دائرة تسهيلات الصادرات بإثراء إن الشركة تركز جهودها نحو تعزيز الصادرات العمانية غير النفطية، حيث تمثل مثل هذه المعارض الخارجية فرصة مميزة للشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة لبناء علاقات خارجية، والالتقاء بالمستوردين القطريين والتعريف بمنتجاتهم ، علاوة على ذلك فتح آفاق جديدة للمؤسسات والشركات لإستكشاف الأسواق الخارجية وتمكينهم من تصدير منتجاتهم وفق المعايير الدولية.

وأضافت: لقد كان المعرض في نسخة 2018 فرصة جيدة لتحقيق هذه الأهداف فمن بين 30 شركة مشاركة تمكنت 12 مؤسسة من ايجاد فرص جيدة لتحديد وكيل تجاري ولتوزيع منتجاتها في السوق القطرية، كما نجحت 11 مؤسسة من تحقيق طلب تصدير منتجاتها على تحقيقها مبيعات جيدة.