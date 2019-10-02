بعد تعنيف الطفلة الرضيعة.. “شاهد” فيديو جديد “بشع” من السعودية يثير موجة غضب واسعة على مواقع التواصل فقط

انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لتعنيف وتعذيب طفل سعودي من قبل أبيه، عقب أيام من انتشار مقطع لأب يعذب طفلته الرضيعة في مشهد فجر موجة غضب واسعة.

الفيديو الجديد المتداول أظهر أب يعذب طفله الذي لا يتعدى عمره الـ7 سنوات، ويحرقه بولاعة.

أيها الآباء:

بروا أبناءكم صغارا يبروكم كبارا ..!

"إياك أن تؤذي روحًا لايسمع أنينها إلا الله"

اذا كانت هذه تربيتگم لا تنتظرون

منهم أن يبرونكم 💔

إلى متى سيستمر تعذيب الأطفال ..💔#انقذوا_الطفل_المعنف_من_المجرم pic.twitter.com/F1SvqVGAy5 — 🇦🇪 ‏﮼دُمُوع،الصَّمْت (@damoa_alsamt) October 2, 2019

وبعد الغضب الواسع الذي سببه انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل، أمر النائب العام السعودي، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على الأب، وفتح تحقيقا تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، خالد أبا الخيل، أنه “جار اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق بشأن المقطع المتداول”.