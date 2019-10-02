طفل معنف في السعودية
طفل معنف في السعودية
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بعد تعنيف الطفلة الرضيعة.. “شاهد” فيديو جديد “بشع” من السعودية يثير موجة غضب واسعة على مواقع التواصل فقط

كتب وطن
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انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لتعنيف وتعذيب سعودي من قبل أبيه، عقب أيام من انتشار مقطع لأب يعذب طفلته الرضيعة في مشهد فجر موجة غضب واسعة.

الفيديو الجديد المتداول أظهر أب يعذب طفله الذي لا يتعدى عمره الـ7 سنوات، ويحرقه بولاعة.

وبعد الغضب الواسع الذي سببه انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل، أمر النائب العام السعودي، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على الأب، وفتح تحقيقا تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، خالد أبا الخيل، أنه “جار اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق بشأن المقطع المتداول”.

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