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“كل ست تدخل الحمام وتحسس على حالها”.. “شاهد” ما قالته وزيرة الصحة الفلسطينية بـ”عفوية” وأثارت جدلاً واسعاً

كتب وطن
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فجرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كلية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، في تصريح (عفوي) أطلقته حول فحص النساء الذاتي لسرطان الثدي، عبر تفقدهن لأي تغيرات على جسدهن قبل أن تذهبن للطبيب من أجل الفحص.

وقالت كيلة خلال فعاليات شهر تشرين أول/ أكتوبر الوردي للتوعية حول : “كل ست تدخل على الحمام وتحسس على حالها بدل ما يحسسوا عليها”.

وأثارت تصريحات الوزيرة التي وصفت بغير اللائقة جدلا حادا على مواقع التواصل، إذ اعتبروا أن الوزيرة خرجت عن اللباقة الحديث، بينما يرى آخرون أن الوزيرة قالت ما قالته على سبيل مداعبة الجمهور من خلال المزاح.

بدورها، كتبت كيلة بعد سيل من الانتقادات توضيحا على حسابها في “فيسبوك” قالت فيه: “أعزائي المتابعين، أود توضيح حديثي اليوم حول الفحص الذاتي لسرطان الثدي، حيث إنني حاولت أن استخدم لغة بسيطة لشرح هذا الفحص”.

الأخوات والأخوه اعزائي المتابعين، اود توضيح حديثي اليوم حول الفحص الذاتي لسرطان الثدي حيث انني حاولت ان أستخدم…

Posted by Mai Alkaila on Tuesday, 1 October 2019

وأضافت: “قد يكون بأنه تم فهم ما قلته بشكل مختلف لما أقصد. بالنهاية أنا امرأة وطبيبة، وأحترم كل الآراء والعادات، لكم جميعا كل التقدير والاحترام، ولنعمل جميعا من أجل هدف واحد وهو مكافحة سرطان الثدي”.

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