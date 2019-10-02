“سب وشتم وتطاول بالأيدي”.. “شاهد” عُمانيون يعتدون على مرشحة مجلس الشورى بسمة الكيومي أثناء ترويج برنامجها الانتخابي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان جدلا واسعا أمس، الثلاثاء، عقب تداول مقطع مصور أظهر اعتداء عدد من المواطنين على مرشحة مجلس الشورى بولاية بوشر بسمة الكيومي أثناء عقدها لقاء انتخابي.

وأقامت المحامية المعروفة والمرشحة لمجلس الشورى عن ولاية بوشر بسمة الكيومي لقاء انتخابي في منطقة “غلا” إلا أنها تفاجأت بمجموعة من الأفراد يتظاهرون ضدها بأسلوب غير لائق لأنها لا تغطي شعرها.

ماهذا الإعتداء على الآخر بإسم الدين ؟؟؟

تتهجموا على امرأة لها الحق في الترشح ولها الحق في العيش بكامل حريتها المكفولة القانون العماني، هل تعتبروا تصرفكم هذا رجولة وشجاعة!!

أتمنى تحالوا للإدعاء وتعرفوا أن البلد فيها قانون ما على مزاجكم وهواكم تمشي الأمور. pic.twitter.com/F1PGyl6up5 — بسمة (@DrBasma88) October 1, 2019

وتعليقا على هذه الواقعة نشرت “الكيومي” على صفحتها الرسمية بتويتر بيانا جاء فيه أنه “إشارة إلى ما يتداول حول اللقاء الانتخابي في منطقة غلا الذي أقيم مساء الثلاثاء، نود أن نؤكد على أن اللقاء مرخص له من قبل رئيس لجنة لانتخابات في ولاية بوشر وبعلم ومعرفة شيوخ ورشداء منطقة غلا وبعلم مسبق من شرطة عمان السلطانية وبتنسيق مسبق مع عدد من أهالي المنطقة”.

توضيحاً للأمر، وحتى لا نتوقف طويلاً عنده، هذا بيانٌ من الحملة حول اللقاء الانتخابي في غلا.#لعمان_التي_تريد pic.twitter.com/QHcnNH7jEu — بسمة مبارك (@BasmaMubarak) October 2, 2019

وأكد البيان على أن ما بدر من صراخ وتطاول بالأيدي من قبل فئة محدودة لا يعبر إلا عن مرتكبيه “ولا يمس أهالي منطقة غلا الكرام ولا ينال من إخوتنا في الوطن والدين أيا كان توجههم أو انتمائهم”

وتابع:”لذا فإننا إذ نشكر جميع من تفاعل وسأل وعبر عن تضامنه مع المرشحة وفري قالحملة نرجو كذلك أن لا نمارس نحن الإقصاء ولتنميط الذي نعيبه على الآخرين وأن لا نسمح لأحد بجرنا نحو ما لايليق في حق إخوتنا”

واختتم البيان بالإشارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة من سب وشتم وتعدى باليد أو اللسان وأن أمر هؤاء بات بين يدي جهات الاختصاص التي يقع على عاتقها مسؤلية حفظ الأمن العام وإرساء دولة القانون.

وبسمة مبارك الكيومي هي محامية وكاتبة، قررت الترشح لعضوية مجلس الشورى في سلطنة عمان للفترة التاسعة عن ولاية بوشر.

عقدت العديد من اللقاءات من المواطنين في دائرة الترشح للحديث عن سيرتها الذاتية ورؤية برنامجها الانتخابي.

شعار حملتها الانتخابية: (لعمان التي تريد)، وحصلت على الماجيستير في القانون الدستوري من المملكة المتحدة، كما حصلت على الدبلوم العام في الممارسة القانونية من المملكة المتحدة.

حصلت على البكالوريوس مع مرتبة الشرف في القانون والعلوم السياسية من المملة المتحدة، وعملت في الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وأيضا عملت في مكتب محاماه دولي في السلطنة وفي العاصمة البريطانية لندن، ولها مكتب محامة خاص منذ عام 2016.

وأنهت سلطنة عمان استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشورى في الربع الأخير من العام الحالي للفترة التاسعة 2019/2023.

وبلغ إجمالي المرشحين 767 بينهم 43 امرأة، وفي أيام التصويت يتم تعميم التصويت الإلكتروني في كافة مراكز الانتخابات، وفقًا لاتفاقية وقعتها وزارة الداخلية مع شركة تكنولوجيا الإدارة الصناعية والمقاولات (أمتاك) لتصميم وتوريد وتركيب نظام و أجهزة التصويت الإلكتروني لانتخابات الفترة التاسعة.

ويتكون جهاز التصويت الإلكتروني الذي أطلق عليه اسم «صوتك» من شاشة تعمل بنظام اللمس، محددٌ فيها إجراءات وخطوات الانتخاب، ليقوم الناخب باختيار مرشحه من خلالها بكل سهولة ويسر، وقد تم مراعاة في تصميم شكل الجهاز وملاءمته لمختلف فئات الناخبين بمن فيهم كبار السن و ذوي الإعاقة.