أخيرا.. تحديد موعد جلسة النطق بالحكم على الشيخ سلمان العودة بعد عامين من الإذلال في سجون آل سعود

أكد الدكتور عبدالله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل منذ عامين سلمان العودة، أن السلطات القضائية في المملكة حددت يوم 10 أكتوبر المقبل موعد نهائي للنطق بالحكم على والده.

وقال “عبد الله” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) إن المحكمة المتخصصة بالرياض حددت الخميس 10 أكتوبر للنطق بالحكم على والده.

اليوم حضر الوالد #سلمان_العودة في المحكمة المتخصصة بالرياض وقد انتهت الجلسة إلى تحديد يوم الخميس القادم (الموافق للعاشر من أوكتوبر) كجلسة النطق بالحكم.

أسأل الله رب العزة والجلال أن يفرّج عنه والبقية. — د. عبدالله العودة (@aalodah) October 2, 2019

وأوضح نجل العودة أن والده سلمان العودة حضر اليوم في المحكمة المتخصصة بالرياض، مضيفا أن جلسة المحاكمة انتهت إلى تحديد يوم الخميس المقبل (الموافق 10 أكتوبر/تشرين أول) كجلسة النطق بالحكم.

ومضى قائلًا: “أسأل الله رب العزة والجلال أن يفرّج عنه والبقية”.

وعادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم: العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

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يشار إلى أن آخر تغريدة كتبها الداعية العودة، قبل توقيفه، نادت بوحدة دول التعاون الخليجي بعد نحو 3 أشهر من الأزمة الخليجية، وهي تغريدة أثارت ردودا غاضبة في المملكة ضده.

ووقتها غرد العودة قائلا: “ربنا لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم”.