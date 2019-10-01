نسرين طافش
نسرين طافش
حياتنا

فيديو مُحرج .. الهواء يُطير فستان الفنانة الشهيرة نسرين طافش ويُظهر ملابسها الداخليّة!!

كتب وطن
0

تعرضت الفنانة لموقف محرج على السجادة الحمراء في السينمائي.

 

حدث ذلك خلال حضورها العرض الخاص لفيلم الرسوم المتحركة المصري “الفارس والأميرة” ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

 

وظهرت نسرين طافش بفستان أبيض قصير ارتفع بسبب الهواء مما جعلها تشعر بالإحراج ولكنها تداركت الموقف ووضعت يدها على الفستان كي لا يرتفع.

 

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها نسرين طافش لهذا الموقف في الجونة بل سبقه نفس الموقف على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

مشهد “حميمي” بين الفنان المصريّ أحمد الفيشاوي وزوجته أمام المصوّرين في…

حياتنا

نسرين طافش تفجّر مفاجأة: “نعم .. في حياتي رجل” .. متى موعد الإرتباط…

حياتنا

بعد اتهامها بالخيانة معه … نسرين طافش تفاجئ الجميع بعد زواج تيم حسن ووفاء…

المجلة

«شاهد» اتُهم بخيانة زوجته مع نسرين طافش .. 4 نساء في حياة تيم حسن قبل زواجه من وفاء…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.