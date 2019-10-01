“شاهد” هذا هو بديل اللواء عبدالعزيز الفغم في حراسة الملك سلمان .. ومفاجأة غير متوقعة عنه

كشفت صحيفة سعودية عن بديل اللواء عبدالعزيز الفغم الذي قُتل فجر الأحد الماضي “برصاص صديقه” –وفق الرواية الرسمية السعودية- التي لم تُقنع كثيرين وشككّوا بصحّتها.



وبحسب صحيفة “المناطق” السعودية فقد تمّ تكليف العميد سعد بن مسفر القحطاني بمهام قائد قوة الحرس الخاص بديلاً عن عبدالعزيز الفغم من تاريخ 30 محرم 1441هـ، أي الأحد الماضي نفس اليوم الذي وقعت فيه الجريمة.

وانتشرت أنباء تُفيد بأنّ العميد سعد بن مسفر القحطاني هو ابن خال سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي السعودي والمتهم في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، والذي تؤكد التقارير انه ما زال على رأس مهامه.

وفي تعليقه على الخبر، قال المغرّد القطريّ الشهير “بوغانم” إن اذا تأكد المعلومة المتعلقة بالعميد القحطاني، فمعنى ذلك أن الحادثة كشفت بالكامل ولا تحتاج تآويلات كثيرة، “وبتنا على قرابة من ازاحة او اعلان وفاة الملك سلمان”.كما قال

يقال انه ابن خال سعود القحطاني/دليم..؟؟

اذا..كانت المعلومه صحيحه

معنى ذلك ان الحادثه كشفت بالكامل

ولا..تحتاج تآويلات كثيره..!!

وبتنا على قرابه من ازاحة او اعلان وفاة سلمان#لقاء_محمد_بن_سلمان #عبد_العزيز_الفغم pic.twitter.com/0AsagmC0tq — بوغانم (@hassanalishaq73) October 1, 2019

وفي ظلّ غياب الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد، شُيّع مساء الأحد جثمان الحارس الشخصي للملك اللواء عبدالعزيز الفغم الذي قُتل فجر الأحد.

وصُليّ صلاة الجنازة على “الفغم” عقب صلاة العشاء في المسجد الحرام، قبل أن يُدفن في مقبرة “شهداء الحرم” بالشرائع.

وتساءل مغرّدون ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعيّ عن سبب غياب وليّ العهد محمد بن سلمان، والملك الذي عُين “الفغم” حارساً شخصياً له عام 2015 بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز حيث كان حارساً شخصياً للأخير.

وبحسب الرواية الرسميّة، صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه مساء السبت، عندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة.

وأضاف أنه دخل عليهما صديق لهما يُدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تَطَوّر النقاش بين اللواء (الفغم) و(آل علي)؛ فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء (الفغم)؛ مما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وأضاف أنه “عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحَصّن بداخله الجاني، وبادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام؛ الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيّد خطره”.

ولم تُقنع الرواية الرسمية مغرّدين وتساءلوا: ” كيف قتله صديقه وبعدها مباشرة أقدم الأمن على قتل “الجاني”؟ ولماذا كانت قوات الأمن حاضرة في نفس الموقع؟ وكيف نشر الذباب الالكتروني التفاصيل قبل السلطات؟ وهل هذه الرواية الرسمية لإغلاق الملف بسرعة؟”.