غرق قارب صيد
غرق قارب صيد
حياتنا

رحلة صيد لـ15 شخصاً تنتهي بفاجعة ومأساة أليمة بسلطنة عمان .. إليكم التفاصيل المتوفرّة

كتب وطن
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عُثر على أربعة أشخاص متوفين، بعد فقدان آثار خمسة عشر شخصاً في عرض البحر بسلطنة عمان بعد خروجهم للصيد .

 

وقالت شرطة عمان السلطانية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بمحافظتي جنوب الشرقية والوسطى إنهما تواصلان جهود البحث عن 15 شخصا من جنسيات آسيوية فُقدوا في عرض البحر بعد خروجهم للصيد.

 

وأشارت الشرطة في تغريدةٍ بـ”تويتر” انه تم العثور على خمسة أشخاص أحدهم بصحة جيدة بينما الأربعة الآخرين مفارقين للحياة، وجاري البحث عن الآخرين.

يأتي هذا الحادث بينما لم يتمّ العثور حتى اليوم على المفقودين الأربعة في البحر قبالة نيابة حاسك بولاية سدح بمحافظة ظفار في منذ أوائل الشهر الماضي.

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