رحلة صيد لـ15 شخصاً تنتهي بفاجعة ومأساة أليمة بسلطنة عمان .. إليكم التفاصيل المتوفرّة

عُثر على أربعة أشخاص متوفين، بعد فقدان آثار خمسة عشر شخصاً في عرض البحر بسلطنة عمان بعد خروجهم للصيد .

وقالت شرطة عمان السلطانية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بمحافظتي جنوب الشرقية والوسطى إنهما تواصلان جهود البحث عن 15 شخصا من جنسيات آسيوية فُقدوا في عرض البحر بعد خروجهم للصيد.

وأشارت الشرطة في تغريدةٍ بـ”تويتر” انه تم العثور على خمسة أشخاص أحدهم بصحة جيدة بينما الأربعة الآخرين مفارقين للحياة، وجاري البحث عن الآخرين.

#شرطة_عمان_السلطانية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بمحافظتي جنوب الشرقية والوسطى تواصل جهود البحث عن 15 شخصا من جنسيات آسيوية فُقدوا في عرض البحر بعد خروجهم للصيد، حيث تم العثور على خمسة أشخاص أحدهم بصحة جيدة بينما الأربعة الأخرين مفارقين للحياة، وجاري البحث عن الآخرين. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) October 1, 2019

يأتي هذا الحادث بينما لم يتمّ العثور حتى اليوم على المفقودين الأربعة في البحر قبالة نيابة حاسك بولاية سدح بمحافظة ظفار في سلطنة عمان منذ أوائل الشهر الماضي.