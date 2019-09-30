“لا إله إلا الله السيسي عدو الله”.. “شاهد” هتاف جماهير الجزائر يهز المدرجات دعما لثوار مصر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو متداول على نطاق واسع، لجماهير نادي “بلوزداد” الجزائري وهي تردد هتافات غاضبة ضد رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي وتندد بسياسته القمعية.

جاء ذلك في المباراة التي جمعت فريقهم أمس، الأحد، بالعاصمة الجزائرية مع فريق “بيراميدز” المصري في إياب الدور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

الجماهير الجزائرية تهتف في مباراة بيراميدز

لا اله الا الله .. #السيسى عدو الله

الاخوه الجزائريين دايما فاكرين مصر و همومها

رغم نضالهم شهور في ثورتهم في الجزائر الا انهم مساندين #مصر في اي مناسبه#السيسي_يقتل_اولادنا#ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/L9xuQheYCs — AMR ABD ELHADY (@amrelhady4000) September 30, 2019

وفي الدقيقة 78 من المباراة تحديدا هتفت الجماهير قائلة “لا إله إلا الله. محمد رسول الله. السيسي عدو الله”.

وجاءت هذه الهتافات بعد حرمان الفريق الجزائري من ركلتي جزاء، ما تسبب في إقصائه وخروجه من المسابقة، إثر خسارته بهدف لصفر على ملعبه، بعد تعادله (1 – 1) في لقاء الذهاب الذي جرى في مصر قبل أسبوعين.

الهتافات الغاضبة جاءت بالتزامن مع حراك شعبي في الشارع المصري تمثل في مظاهرات تطالب برحيل السيسي، صاحبتها حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 2200 شخص خلال 10 أيام.

الهتافات ضد السيسي ليست للمرة الأولى في الجزائر، ففي شهر يونيو/حزيران الماضي هتف آلاف الجزائريين في الجمعة الـ18 للحراك، ضد الرئيس المصري مرددين شعارات منددة به وبسياسته.

ردد المتظاهرون بوسط العاصمة الجزائر آنذاك هتاف “لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله ” أيضا، رافعين صور الرئيس الراحل محمد مرسي والذي توفي خلال محاكمته.