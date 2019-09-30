صحفي يمني محسوب على ابن زايد يتهم عُمان بالخيانة ويكرر أسطوانة الإمارات “المشروخة”.. “الشاهين” أوقفه عند حده

شن الصحفي اليمني بجريدة “العرب” اللندنية الممولة إماراتيا صالح البيضاني، هجوما عنيفا على سلطنة عمان واتهمها بالخيانة مكررا إسطوانة أبوظبي المشروخة حول قيام عُمان بتهريب السلاح للحوثيين عبر الحدود اليمنية.

“البيضاني” وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) نشر صورة مناظير رؤية وعلق مشيرا بالاتهام للسلطنة:”أمن الجوف يضبط شاحنة تحمل ٣٠٠٠ منظار ليلي أمريكي الصنع، كانت في طريقها للحوثيين، قادمة عبر حدود اليمن الشرقية!”

أمن الجوف يضبط شاحنة تحمل ٣٠٠٠ منظار ليلي أمريكي الصنع، كانت في طريقها للحوثيين، قادمة عبر حدود اليمن الشرقية! pic.twitter.com/Tghp0TAtHD — صالح البيضاني (@salehalbaydani) September 30, 2019

لتقابل مزاعم الصحافي اليمني المحسوب على الإمارات بهجوم عنيف من قبل العُمانيين، الذين فضحوا كذبه وإدعاءاته لأجل إرضاء القيادة الإماراتية وكسب تأييد مديريها بالصحيفة الإماراتية التي يعمل بها.

حساب “الشاهين” العُماني الشهير كان له بالمرصاد كالعادة وغرد فاضا مزاعمه، وقال إنه في إطار ما نشر في سياق التغريدة فإن المناظير الواضحة بالصور نهارية وليست ليلية”

في إطار ما نشر في سياق التغريدة أدناه نحطيكم علماً بالتالي

– المناظير الواضحة بالصور نهارية وليست ليلية

– من إنتاج شركة Nikon اليابانية وليست أمريكية

– أن كان محور التحالف قد احتل المهرة بقصد إيقاف ما يسميه بالتهريب كذباً فيبدو انه كان نائماً على بطنه بحيث يتم تهريب هذه الكمية https://t.co/FslUcac6cR — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 30, 2019

وتابع فضح الصحفي اليمني في تغريدته التي رصدتها (وطن):”ومن إنتاج شركة Nikon اليابانية وليست أمريكية”

وأضاف في رد ناري محرج:”وإن كان محور التحالف قد احتل المهرة بقصد إيقاف ما يسميه بالتهريب كذباً فيبدو انه كان نائماً على بطنه بحيث يتم تهريب هذه الكمية”

وسبق أن علق المتحدث باسم الخارجية البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين صامويل على الإشاعات التي أصدرتها وسائل إعلام تابعة لدول التحالف العربي في اليمن حول تهريب الأسلحة للحوثيين عبر المنافذ العمانية.

وقال “صامويل” في مقابلة على إذاعة “الوصال” العمانية والتي أجراها معه الإعلامي موسى الفرعي إن “هناك إشاعات كثيرة بلا شك حول هذا الموضوع”.

واضاف: “لكن علينا أن ننظر إلى الأسس والحقائق”، مؤكدا بأن النهج العماني متشابه بالنهج البريطاني، داعيا إلى استخدام جميع القدرات لتحقيق السلام في اليمن، سواء من خلال الحوار او الدبلوماسية أو الدعم التنموي .

وكانت وزارة الخارجية العمانية، قد نفت بشدة ما جاء في تقرير إخباري لوكالة رويترز في أكتوبر/تشرين الاول عام 2016 عن تهريب أسلحة إيرانية إلى الحوثيين في اليمن عن طريق أراضي سلطنة عمان.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية أنه “ردا على الخبر الصحفي الذي نشرته وكالة رويترز للأنباء حول تهريب أسلحة إلى الجمهورية اليمنية عبر الأراضي العمانية، تود وزارة الخارجية التوضيح بأن ما ورد في ذلك الخبر ليس له أساس من الصحة، وليس هناك أية أسلحة تمر عبر أراضي السلطنة”.

وأضاف البيان: “مثل هذه المسائل قد تم مناقشتها مع عدد من دول التحالف العربي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وتم تفنيدها والتأكد من عدم صحتها، هذا إضافة إلى أن السواحل اليمنية القريبة من السواحل العمانية لا تقع تحت نطاق أي سلطة حكومية في الجمهورية اليمنية لذا فإن تلك السواحل متاحة لاستخدام تجار السلاح”.