Galleryالهدهد

“شاهد” سعوديون ينشرون صوراً يزعمون أنها من داخل المنزل الذي قُتل فيه “الفغم”!

كتب وطن
0

نشر مغرّدون سعوديون صوراً زعموا أنّها للمنزل الذي قُتل فيه اللواء حارس –وفق الرواية الرسمية - التي لم تُقنع الناس وشككّوا بصحّتها.

 

وتُظهر إحدى الصور المتداولة دماءً متناثرة على الأرض.بينما أظهرت صورة أخرى القاتل المزعوم ممدوح بن مشعل آل علي.وفق رواية الشرطة الرسمية السعودية

وفي الوقت الذي شكك فيه كثيرون برواية الأمن السعودي عن مقنل اللواء الفغم، كشف حساب واسع المتابعة على موقع “تويتر” عن ما وصفها بـ”معلومات غاية في الخطورة والسرية”، وصلته بشأن مقتل حارس .

 

وقال حساب “دبلوماسي قديم” إن معلومات خطيرة وصلت للملك سلمان عن سقوط 3 ألوية سعودية بيد الحوثي واعتقال الآلاف، وعلى إثر ذلك استدعى الملك غاضباً وزير الدفاع وولي العهد للتشاور ومعرفة الحقيقة.

 

وأثناء ذلك، حصل شجار -لكن هذه المرة ليس بمنشار بل بالأيدي- فتدخّل “الفغم” لحماية الملك، فتم قتله.

 

وجرى نقل جثة “الفغم” الى منزل الصديق والمقرب “فيصل السبتي”، وعمل “المسرحية المذكورة” في إشارة إلى الرواية الرسميّة التي نشرتها الشرطة السعودية والتي لم تُقنع الناس .

 

وذكر االحساب أنه لم يصله بعد أي معلومات عن حالة الملك سلمان بعد الحادثة.

 

قد يعجبك ايضا
تقارير

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة.. اللواء “الفغم” أقيل قبل أيام من اغتياله وهذه…

الهدهد

غانم الدوسري يكشف مالم يخطر على بال عن قاتل اللواء “الفغم”: ضابط مخابرات…

تقارير

لم يكونا مستهدفين ولكن هذا ما حصل.. “مجتهد” يفجر مفاجأة ويكشف تفاصيل…

الهدهد

إعلامي عُماني يُلمح لاغتيال عبدالعزيز الفغم: تصفية حسابات والحمد لله على نعمة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.