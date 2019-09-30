“شاهد” سعوديون ينشرون صوراً يزعمون أنها من داخل المنزل الذي قُتل فيه “الفغم”!

نشر مغرّدون سعوديون صوراً زعموا أنّها للمنزل الذي قُتل فيه اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان –وفق الرواية الرسمية السعودية- التي لم تُقنع الناس وشككّوا بصحّتها.

وتُظهر إحدى الصور المتداولة دماءً متناثرة على الأرض.بينما أظهرت صورة أخرى القاتل المزعوم ممدوح بن مشعل آل علي.وفق رواية الشرطة الرسمية السعودية

#عبدالعزيز__بداح_الفغم

صور منزل فيصل السبتي والقاتل ممدوح آل علي pic.twitter.com/wuciBsV0vV — سعوُدالشمّري🇸🇦 (@400Coas) September 29, 2019

وفي الوقت الذي شكك فيه كثيرون برواية الأمن السعودي عن مقنل اللواء الفغم، كشف حساب واسع المتابعة على موقع “تويتر” عن ما وصفها بـ”معلومات غاية في الخطورة والسرية”، وصلته بشأن مقتل حارس الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال حساب “دبلوماسي قديم” إن معلومات خطيرة وصلت للملك سلمان عن سقوط 3 ألوية سعودية بيد الحوثي واعتقال الآلاف، وعلى إثر ذلك استدعى الملك غاضباً وزير الدفاع وولي العهد للتشاور ومعرفة الحقيقة.

وأثناء ذلك، حصل شجار -لكن هذه المرة ليس بمنشار بل بالأيدي- فتدخّل “الفغم” لحماية الملك، فتم قتله.

وجرى نقل جثة “الفغم” الى منزل الصديق والمقرب “فيصل السبتي”، وعمل “المسرحية المذكورة” في إشارة إلى الرواية الرسميّة التي نشرتها الشرطة السعودية والتي لم تُقنع الناس .

وذكر االحساب أنه لم يصله بعد أي معلومات عن حالة الملك سلمان بعد الحادثة.