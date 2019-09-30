“شاهد” تفاعل واسع من قبل المصريين مع خطة “جهنمية” جديدة لـ” محمد علي” ضد السيسي ستثير جنون النظام

فاجأ رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي، نظام عبدالفتاح السيسي القمعي في مصر بخطة جديدة للتظاهر، قائلاً إنها ستُصعّب مهمة الجيش والأمن في قمع المظاهرات أو اعتقال المشاركين فيها.

جاء ذلك في مقطع فيديو جديد نشره “علي” مساء اليوم، على صفحته بموقع فيسبوك.

https://www.facebook.com/watch/?v=725718224566673

وقال عليّ إن الخطة الجديدة سمعها من المُعارض عطوة كنانة، وتقوم على أن يخرج المتظاهرون في الساعة الثالثة عصراً، مشيراً إلى أن السلطات المصرية تمكنت يوم الجمعة الماضي، من قمع المظاهرات ومنعها في عديد من المناطق، بسبب اختيار يوم كانت الشوارع فيه خالية، لأنه كان عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما منح أفضلية لقوات الأمن والشرطة في إحكام سيطرتها على الشوارع.

وبيَّن عليّ أن الخروج في الساعة الـ3 عصراً سيتزامن مع خروج أعداد ضخمة من الموظفين في الشوارع بالإضافة إلى خروج التلاميذ، وقال إنه بهذه الخطة التي وصفها بـ «العبقرية»، لن تتمكن الشرطة من نصب الحواجز ومنع تحركات الناس، بسبب وجود أعداد كبيرة منهم في الشارع.

وأشار إلى أن هذه الخطة ستُمكّن الناس من التفاعل بعضها مع بعض في الشوارع، وتساءل: هل بإمكان السلطات أن تحضر حافلات لاعتقال الشعب الموجود في الشوارع؟ وأضاف: «هل تتسع لثلاثين أو أربعين أو خمسين مليون شخص؟».

ورأى علي أن النزول إلى الشوارع في الساعة الثالثة عصراً، لن يجعل الشرطة والأمن قادرين على اعتقال المتظاهرين.

https://twitter.com/Excelance7/status/1178734091119874049

ونوه علي إلى أنه سينشر مزيداً من تفاصيل الخطة، داعياً المصريين إلى التظاهر يوم غد الثلاثاء في الساعة الثالثة عصراً.

رفعت الاقلام و جفت الصحف .. من كان رجلا مثل جيكا و يقدم روحه فى سبيل الوطن فى سبيل الفقراء فى سبيل الحرية .. فليتحرك

يا رب قائد مثل جيكا ربنا يرحمك #نازلين_الساعه_تلاته pic.twitter.com/n5S664keSW — ahmed (@ahmed75724579) September 30, 2019

ولم يمضي الكثير على دعوة محمد علي حتى تصدر هاشتاغ «#نازلين_الساعه_تلاته» قائمة الوسوم الأكثر تداولا على موقع تويتر في مصر.

أي حاجة تعككن علي السيسي وإبنه وإنتصار وباقي العصابة إحنا معها وبنأيدها …!#نازلين_الساعه_تلاته — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 30, 2019