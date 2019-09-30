بث فيلم إباحي على لوحة إعلانات في ولاية ميشيغن -تعبيرية
بث فيلم إباحي على لوحة إعلانات في ولاية ميشيغن -تعبيرية
حياتنا

شاهد| بث فيلم إباحي على شاشة عملاقة في أحد الشوارع .. السائقون أوقفوا مركباتهم نصف ساعة لمتابعته!

كتب وطن
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تمكّن “” من اختراق لوحة إعلانية عملاقة على طريق سريع بمدينة آبورن هيلز بولاية ميتشغن الأمريكية، وبث لمدة 30 دقيقة.

وحاول رجال الشرطة قطع التيار الكهربي عن اللوحة ولكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك، ولكن بعد ذلك بدأوا في محاولة التوصل لهوية مالك اللوحة الإعلانية.

وعندما اكتشفوا هويته، قام رجال الشرطة بالتواصل معه لإيقاف عملها، واتضح أن أحد المخترقين قام باختراق الجهاز الرئيسي المتحكم في المحتوى المعروض على اللوحة. وتمكن صاحب اللوحة من غلقها تمامًا لاحقاً.

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