شاهد| بث فيلم إباحي على شاشة عملاقة في أحد الشوارع .. السائقون أوقفوا مركباتهم نصف ساعة لمتابعته!

تمكّن “هاكرز” من اختراق لوحة إعلانية عملاقة على طريق سريع بمدينة آبورن هيلز بولاية ميتشغن الأمريكية، وبث فيلم إباحي لمدة 30 دقيقة.

وحاول رجال الشرطة قطع التيار الكهربي عن اللوحة ولكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك، ولكن بعد ذلك بدأوا في محاولة التوصل لهوية مالك اللوحة الإعلانية.

وعندما اكتشفوا هويته، قام رجال الشرطة بالتواصل معه لإيقاف عملها، واتضح أن أحد المخترقين قام باختراق الجهاز الرئيسي المتحكم في المحتوى المعروض على اللوحة. وتمكن صاحب اللوحة من غلقها تمامًا لاحقاً.