ابن سلمان يبرر تقطيع خاشقجي واعتقال العلماء وتعذيب الناشطات والتحرش بهن وقتل اليمنيين بجملة واحدة

أثار ولي العهد السعودي موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، عقب تصريحاته الأخيرة المستفزة التي برر فيها جميع جرائمه بدء من اعتقال العلماء وتعذيب الناشطات ومرورا بقتل اليمنيين وانتهاء بقتل وتقطيع خاشقجي في قنصلية السعودية بإسطنبول، بكلمات ساذجة وأسلوب مبتذل عرضه لهجوم عنيف.

“ابن سلمان” أدلى خلال برنامج 60 دقيقة على شاشة قناة “سي بي إس” الأمريكية، بإجابات لافتة وخاصة بشأن الموقف من بعض القوانين في بلاده وهل ارتكب أخطاء.

وعندما سُئل ولي العد السعودي عن الدروس المستفادة، وهل ارتكب أخطاء، فكانت إجابته على النحو التالي: “الأنبياء أخطأوا، فكيف بنا نحن”

وأضاف:”لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكّد أنها لن تتكرّر”.

وردا على سؤال بشأن بشأن قضايا متعلقة بحقوق المرأة في المملكة، قال محمد بن سلمان: “المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم فيجب احترامها حتى يتم إصلاحها”.

وكان ولي العهد السعودي نفى في نفس المقابلة أنه أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي بأيدي عملاء سعوديين قبل نحو عام، لكنه قال إنه يتحمل في نهاية المطاف «المسؤولية كاملة» كقائد للبلاد.