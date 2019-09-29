كاتب عُماني يبعث برسالة هامة للأطراف الخليجية: آن الأوان للاتصال بالرقم “968”.. الكل سيعود راضي

وجه الكاتب العُماني المعروف عباس المسكري، نصيحة هامة للدول الخليجية في ظل الأجواء المتوترة التي تعيشها المنطقة والأزمة غير المسبوقة التي تشهدها، مؤكداً على أن حل هذه الأزمة لن ينتهي كالعادة إلا في مسقط بتدخل السلطان قابوس الحكيم، حسب قوله.

وقال “المسكري” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن)ما نصه:” أعتقد آن الأوان للاتصال بالرقم 968+” في إشارة لمفتاح الاتصال الدولي الخاص بسلطنة عمان.

أعتقد آن الأوان للإتصال بالرقم 968+ فقط رنة تكفي وأتركوا الأمر مع حكيم الأمة وبإذن الله تعالى كل جهة ستعود راضية .. — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) September 28, 2019

وتابع موضحا:” فقط رنة تكفي وأتركوا الأمر مع حكيم الأمة وبإذن الله تعالى كل جهة ستعود راضية”

وعلق الكاتب العُماني على تصريحات المتحدث باسم الحوثيين اليوم، بشأن قتل وأسر عدد كبير من قوات التحالف قائلا:”إن كان ما يشاع عن أسر الآلاف من جيش التحالف نسأل الله أن يهدي أخوتنا في اليمن لعماملتهم أسرى حرب وإكرام نزلهم ومعالجة جريحهم وإحترامهم أيما إحترام إسوة بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام”

إن كان ما يشاع عن أسر اللآلاف من جيش التحالف نسأل الله أن يهدي أخوتنا في اليمن لعماملتهم أسرى حرب وإكرام نزلهم ومعالجة جريحهم وإحترامهم أيما إحترام إسوة بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) September 28, 2019

وأوضح “المسكري” في تغريدة أخرى أن أي هجوم من كتائب الذباب الإلكتروني على عُمان، يتبعه دائما هجوم على قوات السعودية باليمن.

ودون ما نصه:”شخصيا قلتها وكررتها وكتبتها بالبنط العريض وصرخت بأعلى الصوت محذرا أشقائنا في السعودية بأن خلف أي هجوم للذباب الالكتروني على عمان هنالك هجوم على ارض الواقع على السعودية وهنالك نصلة سوف تطعن بها في خاصرتها , وما يحز في النفس إن رسائلنا التي نرسلها يعتبروها حقد وليس تنبيه والقادم أشد”

شخصيا قلتها وكررتها وكتبتها بالبنط العريض وصرخت بأعلى الصوت محذرا أشقائنا في السعودية بأن خلف أي هجوم للذباب الالكتروني على عمان هنالك هجوم على ارض الواقع على السعودية وهنالك نصلةسوف تطعن بها في خاصرتها , وما يحز في النفس إن رسائلنا التي نرسلها يعتبروها حقد وليس تنبيه والقادم أشد — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) September 28, 2019

وفي سياق آخر حذر الكاتب العُماني مواطنيه من فتح أي رابط أو رسالة على الخاص في التويتر أو أي موقع تواصل مشتركين فيه قبل التأكد من مرسلها وما صلته.

أنصح المغردين العمانيين عدم فتح أي رابط أو رسالةعلى الخاص في التويترأو اي موقع تواصل مشتركين فيه قبل التأكدمن مرسلهاوماصلته وحتى رسائل الوتس أب التي تصلهم أو إتصال لايعرفوا صاحبه لأن رعاة المزماة راح يستخدموا أي وسيلة للوصول إليكم حسبما وصلني

غلق الحساب ليس بإشكالية بدله ألف حساب — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) September 27, 2019

وأوضح:”وحتى رسائل الوتس أب التي تصلهم أو إتصال لايعرفوا صاحبه لأن رعاة المزماة راح يستخدموا أي وسيلة للوصول إليكم حسبما وصلني، غلق الحساب ليس بإشكالية بدله ألف حساب”

وفي فضيحةٍ تُضاف الى سلسلة فضائح “عيال زايد” التي لا تنتهي، سحب مركز “المزماه للدراسات والبحوث” التابع لجهاز أبوظبي الأمني، والذي يديره الكاتب الإماراتي سالم حميد، اعتذاره للشعب العُمانيّ عن الإساءة والترّهات التي نشرها ضدّ السلطنة، وذلك بعدما فضحه العُمانيون.

ونشر حساب المركز عبر “تويتر” مساء الجمعة، اعتذاراً جاء فيه: “أهلنا في سلطنة عمان، نرجو أن تتقبلوا اعتذارنا هذا عن أي اساءة غير مقصودة، ولكم منا كل الحب والتقدير”، ما لبث أن بقي الاعتذار على الحساب الرسميّ للمركز دقائق حتّى جرى حذفه.

ولاحقاً، وأمام رفض العُمانيين للإعتذار -على اعتبار انّ الإساءة بدرت من المركز بشكلٍ مقصود- أقدم حساب المركز الإماراتي على سحب اعتذاره، ونشر تغريده وصف فيها العمانيين بلفظٍ بذيء.

واستغرب مغرّدون من أنّ حساباً رسمياً وموثقاً لجهة إماراتية يتصرف بطريقة صبيانية في نشر اعتذار وسحبه، من ثمّ الإساءة للشعب العماني بأسره.

يأتي ذلك، بعدما تصدّى العُمانيون، لحملة إماراتية تستهدف شيطنة السلطنة، قادها ما يُسمّى “مركز المزماه للدراسات والبحوث” التابع لجهاز أبوظبي الأمني، والذي يديره الكاتب الإماراتي سالم حميد، عبر مقالات ملفقة ومشوّهة.