صحافي إسرائيلي ينصح ابن سلمان ان يسمع كلامه: سلم جيش “الهاجاناه” قيادة التحالف وسيتحقق حلمك في أسبوع!

أقترح الصحافي الإسرائيلي المثير للجدل، ايدي كوهين، على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن يقوم بتسليم جيش “الهاجاناه” الصهيوني، قيادة التحالف العربي الذي يقاتل في اليمن الآن.

وأضاف كوهين في تغريدة رصدتها “وطن” معلقاً على إعلان الحوثي تنفيذ عملية عسكرية كبيرة أطلق عليها “نصر من الله” استهدفت القوات السعودية في محور نجران، ( أقترح على المملكة العربية السعودية 🇸🇦 إدخال جيش الهاجاناه الصهيوني צה”ל 🇮🇱 في التحالف وتسليمه قيادة التحالف وأضمن لكم تحرير صنعاء بالكامل خلال أسبوع بالكثير!!).

بعد حادثة السبي النجراني اليوم من قبل الحويثي المحثي في فمه ، أقترح على المملكة العربية السعودية 🇸🇦 إدخال جيش الهاجاناه الصهيوني צה''ל 🇮🇱 في التحالف وتسليمه قيادة التحالف وأضمن لكم تحرير صنعاء بالكامل خلال أسبوع بالكثير .. !! — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) September 28, 2019

و”الهاجاناه” هي منظمة عسكرية صهيونية؛ لعبت دورًا عسكريًّا كبيرًا في تأسيس الكيان الإسرائيلي عام 1948، وبحكم متانة تدريبها وتسليحها شكلت النواة الأولى للجيش الإسرائيلي الرسمي.

وارتكبت تلك المنظمة، التي انتظم في صفوفها عدد كبير ممن أصبحوا لاحقًا قادة للدولة، أعمالًا “إرهابية” وجرائم حرب في حق الفلسطينيين.

وأعلن الناطق العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع في مؤتمر صحفي سقوط مئات القتلى السعوديين، وأعداد كبيرة من الأسرى بالالاف “معظمهم من الخونة والمخدوعين”، بينهم قادة وضباط في الجيش السعودي.

وقال “سريع” إنّ مئات القتلى السعوديين سقطوا خلال العملية العسكرية التي شاركت فيها عدة وحدات متخصصة بمهام مختلفة وضمن نطاق جغرافيّ أوسع، وفي مقدمتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر.

وقال إنّ جماعته ستتخذ إجراءات إضافية لحماية الأسرى من مختلف الجنسيات وصولا لصفقة التبادل الناطق العسكري.

وتابع: “نطمئن كل أهالي الأسرى من مختلف الجنسيات بأننا سنتعامل معهم بطريقة إنسانية”.

وأضاف أنّ عملية “نصر من الله” في محور نجران نتج عنها سقوط 3 ألوية سعودية خلال الفترة الأخيرة، بكامل عتادها العسكري ومعظم أفرادها وقادتها.

وأكد الناطق العسكري للحوثيين أن عملية “نصر من الله” في محور نجران أسفرت عن تحرير مئات من الكيلومترات.

وأشار الى أنه سيتم الاعلان في مؤتمراتٍ صحفية لاحقة نتائج وتفاصيل العملية بمراحلها المختلفة خلال الايام القادمة.