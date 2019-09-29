شيخة قطرية تربط بين مقتل عبدالعزيز الفغم واغتيال خاشقجي.. هل تكرر سيناريو القنصلية دون أخطاء هذه المرة؟!

شككت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، برواية السلطات السعودية الرسمية بشأن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي لقى مصرعه في جدة على يد صديق له إثر خلاف شخصي، بحسب الرواية الرسمية.

وربطت “آل ثاني” بين مقتل اللواء الفغم في ظروف غامضة وعملية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي، في إشارة إلى احتمالية تعرض حارس الملك لعملية اغتيال مدبرة هو الآخر ولكن بشكل محكم وبدون أخطاء هذه المرة.

ودونت عبر وسم #مقتل_عبدالعزيز_الفغم في تغريدة رصدتها (وطن) ما نصه:”خاشقجي قتل بلا ذنب وبدم بارد وإلى الآن لم يتم الاقتصاص من القتلة والآن جاء الدور على الفغم والله أعلم!”

#مقتل_عبدالعزيز_الفغم

خاشقجي قتل بلا ذنب وبدم بارد وإلى الآن لم يتم الاقتصاص من القتلة . .

والآن جاء الدور على الفغم . . والله أعلم!

إنها مملكة المناشير . . حسبنا الله ونعم الوكيل!

الله ارحم عبدك عبدالعزيز الفغم واجبر كسر أهله على فراقه، وانتقم من كل ظالم متجبر#السعودية #مبس — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) September 29, 2019

وتابعت منددة بجرائم ولي العهد السعودي:”إنها مملكة المناشير، حسبنا الله ونعم الوكيل الله ارحم عبدك عبدالعزيز الفغم واجبر كسر أهله على فراقه، وانتقم من كل ظالم متجبر”

وتفاعل النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي على نحو متباين مع خبر مقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، والذي لقي مصرعه مساء السبت الماضي.

وتمحورت الرواية السعودية الرسمية بأن سبب مقتل الفغم جاء نتيجة تصاعد خلاف مع صديقه ممدوح آل علي، والذي تطور إلى أن يقوم آل علي بإطلاق النار على الفغم ما تسبب بمقتله، وتبع الحادث إصابة خمسة من رجال الأمن.

وتوالت ردود الفعل على الحادثة على نطاق واسع بين المسؤولين والنشطاء السعوديين، ومن جانبه طرح الكاتب فهد الغويدي ثلاثة أسئلة حول مقتل الفغم، مشيرا إلى أنها تجعل الرواية الشبه رسمية “غير مقنعة”.

وجاءت أسئلته على هذا النحو: “كيف عرف القاتل موقع المجني عليه؟! إذا كان القاتل ينوي القتل فمن الأفضل أن ينتظره خارج المنزل وإذا لم يكن ينوي القتل لماذا كان مسلحا؟! كيف تواجدت الجهات الأمنية خارج المنزل بهذه السرعة؟!”.

ومن جهته تعتبر الرواية الرسمية “غير مقنعة” نظرا لتسلسل الأحداث غير المنطقي فكتب: “يزور صديقة في منزله ، ويقتحم المنزل شخص مسلح ، وبسبب خلاف سابق بينه وبين المجني عليه #عبدالعزيز_الفغم يطلق عليه النار ويقتله ويصيب شقيق صديقه، ويلوذ بالفرار ويتفاجأ بوجود الجهات الأمنية خارج المنزل، ويتبادل معها إطلاق النار فيقتل، ماهي راضيه تزبط”.