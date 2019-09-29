“شاهد” حديث وزير خارجية اليمن عن الإمارات أصاب مذيعة “سكاي نيوز” بردة فعل غريبة على الهواء

أصيبت مذيعة قناة “سكاي نيوز” الإماراتية بردة فعل غريبة أثناء عرضها كلمة وزير الخارجية اليمني في الأمم المتحدة على الهواء، عندما تفاجأت بحديثه عن الإمارات وخيانتها.

ووقعت قناتا “سكاي نيوز الإماراتية والحدث السعودية” في موقف محرج جعلهما محل تندُّر على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قطعتا كلمة محمد الحضرمي أمام الأمم المتحدة، والتي ذكر خلالها ما تقوم به الإمارات من دور ضد السلطات الشرعية ببلاده.

سكاي نيوز قناة الإمارات نقلت كلمة وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اول ما تحدث عن انقلاب مليشيات الانتقالي وأنها مدعومة من الإمارات قطعت الكلمة 🤣😂😂 pic.twitter.com/z6JGPKI0Zq — مختار الرحبي (@alrahbi5) September 29, 2019

وجاء قطع كلمة “الحضرمي” عندما بدأ الحديث عن قصف الإمارات أفراد الجيش الشرعي، حيث قال: «تعرَّض جيشنا، للأسف، لضربات عسكرية مباشرة وخارجة عن القانون الدولي، من الطيران الإماراتي وبصورة شكَّلت ضربة قاسية في جسد الوطن وانحرافاً صريحاً عن الأهداف النبيلة لتحالف دعم الشرعية».

شاهد | قناة الحدث السعودية تقطع بث كلمة وزير الخارجية اليمني في الأمم المتحدة أثناء إدانته لدولة #الامارات بقصف جيش بلاده ودعمها لانقلاب انفصالي ضد حكومته الشرعية التي أعلنت السعودية تحالفا لدعمها

ومغردون يتهمون القناة بتبعيتها للسياسة الإماراتية pic.twitter.com/y92x2FfKze — الخليج بوست (@alkhalejpost) September 29, 2019

ورغم الكلام المهم الذي كان يعرضه الحضرمي، فإنَّ صوته اختفى فجأة ليظهر صوت المذيعين، اللذين بدا أنهما لم يكونا مستعدين لذلك.

وكتمت القناتان صوت الوزير اليمني بينما كان يتحدث عن توجيه الطيران الاماراتي ضربة ضد أفراد الجيش اليمني عند مدخل مدينة عدن، راح ضحيتها 300 جندي بين قتيل وجريح.

من جانبه علق الكاتب العُماني موسى الفرعي على الأمر بقوله:”ليس المهم التصريح الواضح من وزير الخارجية اليمني حول تمويل الإمارات ودعمها لعمليات السطو المسلح والتمرد فهذا أمر يعلمه الجميع، ما يثير الغرابة والسخرية ردة فعل المذيعة.”

ليس المهم التصريح الواضح من وزير الخارجية اليمني حول تمويل الإمارات ودعمها لعمليات السطو المسلح والتمرد فهذا أمر يعلمه الجميع، ما يثير الغرابة والسخرية ردة فعل المذيعة.

هذه هي النتائج الإيجابية للبث المباشر إنه مساحة لقول الحق وفضح آلات التزوير.

لقد افتضح الأمر تماما pic.twitter.com/0zTTwqGmGF — موسى الفرعي (@moosaFarei) September 29, 2019

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”هذه هي النتائج الإيجابية للبث المباشر إنه مساحة لقول الحق وفضح آلات التزوير لقد افتضح الأمر تماما”

ونشرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» كل كلمة الوزير، وضمنها الجزء الممنوع الذي منعته القناتان. وقال الوزير: «بينما يقاوم شعبنا ميليشيات الانقلاب الإماميّ الحالم بعودة الماضي، وفي إطار تحالف جاء لدعم الشرعية واستعادة الدولة- قام ما يُسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم مالياً وعسكرياً ولوجيستياً من دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتمرد على الدولة والسطو المسلح على مقرات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، مسكوناً بأوهام التشطير ووهْم السلطة وفرض الخيارات بقوة السلاح، مستهدِفاً بذلك الشرعية الدستورية والهوية اليمنية».

وأضاف: «للأسف تعرَّض الجيش عندما كان يحاول استعادة الأمن في عدن لضربات عسكرية مباشرة وخارجة عن القانون الدولي من الطيران الإماراتي، وبصورة شكَّلت ضربة قاسية في جسد الوطن وانحرافاً صريحاً عن الأهداف النبيلة لتحالف دعم الشرعية في اليمن».

وتابع: «ونحن نقدّر عالياً ونشكر المملكة العربية السعودية الشقيقة على الإجراءات التي تقوم بها لإنهاء هذا التمرد وإيقاف هذه الأعمال من قِبل دولة الإمارات في المناطق المحررة، لكونها ليس من مهام قوى التحالف، ومن أجل تصويب المسار ولملمة الجهود كافة نحو إنهاء الانقلاب الحوثي الإيراني في اليمن».