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“شاهد” اجتماع عسكري قطري – عُماني على أعلى مستوى في السلطنة.. ما الذي جرى خلاله؟

كتب وطن
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استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عُمان فهد بن محمد آل سعيد، نائبَ رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع ، خلال زيارة رسمية إلى .

 

وجرى خلال اللقاء -بحسب وزارة الدفاع القطرية- بحث آخر التطورات في المنطقة ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما التقى وزير الدفاع القطري بنظيره العماني في معسكر بيت الفلج. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين القوات المسلحة في البلدين، ومناقشة العلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وزارة “العطية” المتحف العسكري وكلية الدفاع الوطني في سلطنة عمان.

 

واطلّع الوزير القطري على تاريخ سلطنة عمان العسكري وتاريخ نشأة القوات السلطانية خلال جولةٍ قام بها في المتحف.

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