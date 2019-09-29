“شاهد” اجتماع عسكري قطري – عُماني على أعلى مستوى في السلطنة.. ما الذي جرى خلاله؟

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عُمان فهد بن محمد آل سعيد، نائبَ رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع د.خالد بن محمد العطية، خلال زيارة رسمية إلى سلطنة عمان.

وجرى خلال اللقاء -بحسب وزارة الدفاع القطرية- بحث آخر التطورات في المنطقة ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع pic.twitter.com/DD1xtXsHqK — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) September 29, 2019

كما التقى وزير الدفاع القطري بنظيره العماني بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي في معسكر بيت الفلج. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين القوات المسلحة في البلدين، ومناقشة العلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عُمان pic.twitter.com/Jc5SZ0rneX — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) September 29, 2019

وزارة “العطية” المتحف العسكري وكلية الدفاع الوطني في سلطنة عمان.

واطلّع الوزير القطري على تاريخ سلطنة عمان العسكري وتاريخ نشأة القوات السلطانية خلال جولةٍ قام بها في المتحف.