“بن زايد” يطلب رضى أسياده في “تل أبيب” بذُلّ .. وهجوم كبير عليه في هذه التغريدة

طلباً لرضى أسياده في “تل أبيب”، نشرَ وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد تهنئة للإسرائيليين بمناسبة ما يسمّى “رأس السنة العبرية”.

وكتب “بن زايد” في حسابه الرسميّ بموقع “تويتر” التهنئة باللغة العبريّة لكن بأحرف انجليزية: ” Shana Tovah” بمعنى “سنة مليئة بالخير والبركة”.

Shana Tovah — عبدالله بن زايد (@ABZayed) September 29, 2019

وقابل مغرّدون تهنئة “بن زايد” بشنّ هجومٍ حادّ عليه، معتبرين أنه يبحث عن اثبات الولاء لليهود.

مبسوط على حالك؟!!! تبحثون على اثبات الولاء للاحتلال؟!!! على ما يبدو أنك تفتقد لأحضان إسرائيلية في تل أبيب.. خسئت — Emad Abo Elrous عماد أبو الروس (@emadaboelrous8) September 29, 2019

مبسوط على حالك كتير! اسند ظهرك بعروبتك. واسلامك بدل الذل إلي معيشين في العرب، إذا قوي وقادر في رب عادل يُمهلك ولا ينساك فانتظر ونحن معك منتظرون — Mohammad Y. Hasna (@mhasna1981) September 29, 2019

الطيور على اشكالها تقع . — أسماء عالي (@amel_alge2019) September 29, 2019

اي ذُل هذا واي انبطاح هذا الذي تعيشونه، هل تعتبر الامارات دولة مسلمة ؟ اذا كان كذلك أين هو شعبها ؟ لماذا ساكت عن شيطانهم ؟ — مع الحق دائما (@hamza36471598) September 29, 2019

مااحلاك مع اليهود ومااحقرك مع المسلمين ابناء جلدتك ياابن ناقص — معاوية (@syria_288210) September 29, 2019

🐃تهني اليهود بعيدهم على احتلال ارضك العربيه فلسطين بس 🐁متعود ماهي ال🥕🥕🥕مع جيرانك وأنت منطم بس🐓يتم🐓 — Iam,,,,arabi (@arabi82630228) September 29, 2019

خلاص طلع الهلال معكم🌙 — ﮼عبدالله،العوفي (@abdullahalawfi) September 29, 2019

ويصادف اليوم الأحد 29 سبتمبر أيلول، عيد (رأس السنة العبرية) الذي يحتفل به اليهود في مختلف أنحاء العالم برأس السنة العبرية الجديدة، وهي سنة 5780 بحسب التقويم العبري.

ويُحيي اليهود خلال العيد بعضهم البعض بتحية “شاناه توفاه” أي سنة جديدة مليئة بالخير والبركة.

وتذهب العديد من العوائل اليهودية إلى المعابد في مثل هذا اليوم لإقامة صلواتهم.

وينفخ في “الشوفار” وهو نوع من البوق المصنوع من قرن الكبش، ويعد إحدى أقدم آلات النفخ الموسيقية في العالم.

وصباح الأحد، اقتحم أكثر من 200 مستوطن يتقدمهم وزير الزراعة في حكومة الإحتلال والحاخام المتطرف يهودا غليك باحات المسجد الأقصى، وأجروا جولاتٍ استفزازية وسط حراسة مشددة من القوات الخاصة الإسرائيلية، بمناسبة ما يسمى عيد “رأس السنة العبرية”، وسط دعواتٍ من جماعات “الهيكل المزعوم” لتوسيع اقتحامات الأقصى خلال أيام العيد.