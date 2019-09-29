وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد يهنئ اليهود بعيد رأس السنة العبرية
وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد يهنئ اليهود بعيد رأس السنة العبرية
الهدهد

“بن زايد” يطلب رضى أسياده في “تل أبيب” بذُلّ .. وهجوم كبير عليه في هذه التغريدة

كتب وطن
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طلباً لرضى أسياده في “تل أبيب”، نشرَ وزير الخارجية الإماراتي تهنئة للإسرائيليين بمناسبة ما يسمّى “رأس السنة العبرية”.

 

وكتب “بن زايد” في حسابه الرسميّ بموقع “تويتر” التهنئة باللغة العبريّة لكن بأحرف انجليزية: ” Shana Tovah” بمعنى “سنة مليئة بالخير والبركة”.

وقابل مغرّدون تهنئة “بن زايد” بشنّ هجومٍ حادّ عليه، معتبرين أنه يبحث عن اثبات الولاء لليهود.

 

ويصادف اليوم الأحد 29 سبتمبر أيلول، عيد (رأس السنة العبرية) الذي يحتفل به اليهود في مختلف أنحاء العالم برأس السنة العبرية الجديدة، وهي سنة 5780 بحسب التقويم العبري.

 

ويُحيي اليهود خلال العيد بعضهم البعض بتحية “شاناه توفاه” أي سنة جديدة مليئة بالخير والبركة.

 

وتذهب العديد من العوائل اليهودية إلى المعابد في مثل هذا اليوم لإقامة صلواتهم.

 

وينفخ في “الشوفار” وهو نوع من البوق المصنوع من قرن الكبش، ويعد إحدى أقدم آلات النفخ الموسيقية في العالم.

 

وصباح الأحد، اقتحم أكثر من 200 مستوطن يتقدمهم وزير الزراعة في حكومة الإحتلال والحاخام المتطرف يهودا غليك باحات المسجد الأقصى، وأجروا جولاتٍ استفزازية وسط حراسة مشددة من القوات الخاصة الإسرائيلية، بمناسبة ما يسمى عيد “رأس السنة العبرية”، وسط دعواتٍ من جماعات “الهيكل المزعوم” لتوسيع اقتحامات الأقصى خلال أيام العيد.

 

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