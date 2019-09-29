الراحمون يرحمهم الله.. “شاهد” ما فعله صاحب ورشة خراطة في مصر مع كلب بُترت ساقه

ما قام به المواطن المصري طارق عبد العزيز كيوان ، صاحب ورشة لخراطة وتشكيل المعادن، مع كلب بترت ساقه ينطبق عليه فعلا قول “الراحمون يرحمهم الرحمن”.

وقال طارق في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إن شابا يدعى محمد بسام ، عثر على كلب ضال مبتور الساق، وذهب بالكلب الى الوحدة البيطرية لتقديم العلاج اللازم، مضيفا بعد أنه فى تلك الاثناء علم بالواقعة ، وفكر فى المساهمة فى هذا العمل الإنساني.

وأكد أنه بعد شهرين من العلاج ، فكر فى صناعة طرف صناعى للكلب، مشيرا الى أن الطرف الذى قام بصناعته من مادة البلاستيك.

وأضاف “كيوان” إن الطرف الصناعى يختلف ما بين الإنسان والحيوان من حيث نقاط الضغط والتحميل والتعليق، مؤكدا أن ما قام به يعتبر شىء قليل جدا وهو على استعداد لتقديم الخدمة لأى مخلوق يحمل روحاً سواء كان إنساناً أو حيواناً.

ولاقى فعل الخراط المصري استحسانا وإشادة واسعة من قبل النشطاء، الذين شكروه على صنيعه وأثنوا على إنسانيته مذكرين بحرص الإسلام ودعوته للرفق بالحيوان.