محام قطري: سقوط السيسي سيؤدي إلى سقوط طغاة آخرين إن لم يعودوا لرشدهم ويحتضنوا شعوبهم

علق المحامي القطري، حواس الشمري، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، على المظاهرات التي تشهدها مصر والمطالبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرحيل، قائلاً إن ” سقوط السيسي وحده لا يعني الخلاص”.

وأضاف الشمري في تغريدة رصدتها “وطن”، معلقاً على جمعة الخلاص التي شهدتها مصر بالامس والتي خرج فيها المصريين عن بكرة أبيهم رافضين لحكم السيسي قائلاً :” هي ليست #جمعة_الخلاص بل هي #جمعة_بداية_الخلاص فسقوط #السيسي وحده لا يعني الخلاص، سقوطه يعني بداية الموجه الثانية من الربيع العربي وسقوط طغاة آخرين إن لم يعودوا لرشدهم ويحتضنوا شعوبهم بدلاً من دعم طغاة مثل #السيسي و #حفتر ليقوموا بثورات مضادة ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

هي ليست #جمعة_الخلاص بل هي #جمعة_بداية_الخلاص فسقوط #السيسي وحده لا يعني الخلاص،سقوطه يعني بداية الموجه الثانية من الربيع العربي وسقوط طغاة آخرين إن لم يعودوا لرشدهم ويحتضنوا شعوبهم بدلاً من دعم طغاة مثل #السيسي و #حفتر ليقوموا بثورات مضادة ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. — المحامي حواس الشمري (@Hawasalshammari) September 27, 2019

وخرجت مظاهرات داخل مصر وخارجها للمطالبة برحيل السيسي، وقد حولت السلطات المصرية العاصمة القاهرة إلى ثكنة لمنع مناهضي السيسي من التظاهر، بالمقابل تظاهر أنصار الرئيس المصري شرقي العاصمة للتعبير عن تأييدهم له.

ونظم ناشطون مصريون وقفة أمام سفارة بلدهم بالعاصمة الألمانية برلين للمطالبة برحيل الرئيس المصري، ورفع الناشطون شعارات تطالب بإسقاط النظام، ونددوا بالقمع الذي تمارسه السلطات ضد المتظاهرين في مصر.

وفي باريس، تظاهر مصريون للتعبير عن مساندتهم للمظاهرات المناهضة للسيسي في مصر. ورفع المتظاهرون الذين يمثلون عددا من الجمعيات المصرية في فرنسا شعارات تدعو الرئيس المصري للرحيل، وتطالب بسقوط ما سموه حكم العسكر.

كما دعوا إلى التصدي لاستشراء الفساد وتردي الأوضاع المعيشية وتزايد الاعتقالات التعسفية وملاحقة الحقوقيين والصحفيين. وطالبوا أيضا بمحاسبة ومحاكمة كل المتورطين في الانتهاكات بحق الشعب المصري، وحثوا المجتمع الدولي والدول الغربية على التوقف عن دعم نظام السيسي.