“شاهد” وافد بنغالي يفجر غضب العُمانيين ويثير موجة جدل واسعة على مواقع التواصل

ضج موقع التواصل الاجتماعي تويتر في سلطنة عُمان، بمقطع مصور لوافد بنغالي، أثار غضب المواطنين بفعل غير لائق أقدم عليه وعرضه لهجوم عنيف.

ويظهر المقطع المتداول الوافد البنغالي وهو يتلاعب بسيارة فارهة جعلها تسير دون سائق في مشهد قد ينتج عنه كارثة محققة لو اختلت الأمور قليلا.

مغردون كشفوا أن هذا الوافد يعمل بمغسلة للسيارات ويتلاعب بسيارات المواطنين، وهو ما يعد خيانة للأمانة فضلا عن الخطر الكارثي الذي من الممكن أن يتسبب به هذا الشاب بسبب فعله المتهور.

إن كان هذا البنجالي يشتغل في مغسلة

وهذه سيارة أحد الزبائن

فهذا استهتار بسيارات بالزبائن وبالأمانة



لا أنصح أبدا بترك سياراتكم بيد هؤلاء

إذا انتظرت ساعة أو ساعتين حتى تنتهي سيارتك من الغسيل ما بتموت 😒 — #خليجنا_واحد 🇧🇭🇶🇦🇰🇼🇦🇪🇴🇲🇸🇦 (@ABDOOO313131) September 28, 2019

هذا استهتار وأيما استهتار مراعاة حق الطريق واجب على كل سائق — سالم بن حميد الخصيبي (@SKhusaibi) September 28, 2019

وطالب العديد من المغردين السلطات والشرطة للتدخل والوقوف على تفاصيل هذا الأمر.

احسنتم يا شبكة عمان المحلية الأوفياء… كلنا شرطة ♥️ — لنرتقي بالفكر …. (@issaibrahim76) September 28, 2019