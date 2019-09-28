وافد بنغالي في سلطنة عمان
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“شاهد” وافد بنغالي يفجر غضب العُمانيين ويثير موجة جدل واسعة على مواقع التواصل

كتب خاص "وطن"
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ضج موقع التواصل الاجتماعي تويتر في سلطنة عُمان، بمقطع مصور لوافد بنغالي، أثار غضب المواطنين بفعل غير لائق أقدم عليه وعرضه لهجوم عنيف.

ويظهر المقطع المتداول الوافد البنغالي وهو يتلاعب بسيارة فارهة جعلها تسير دون سائق في مشهد قد ينتج عنه كارثة محققة لو اختلت الأمور قليلا.

مغردون كشفوا أن هذا الوافد يعمل بمغسلة للسيارات ويتلاعب بسيارات المواطنين، وهو ما يعد خيانة للأمانة فضلا عن الخطر الكارثي الذي من الممكن أن يتسبب به هذا الشاب بسبب فعله المتهور.

وطالب العديد من المغردين السلطات والشرطة للتدخل والوقوف على تفاصيل هذا الأمر.

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