“شاهد” قبل أشهر.. المتنبئ اللبناني ميشال حايك يتوقع مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان

تزامناً مع الضجة الواسعة التي أحدثها الإعلان عن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز “برصاص صديقه” –وفق الرواية الرسمية التي شكك فيها كثيرون-، أعاد نشطاء مواقع التواصل فيديو للمتنبئ اللبناني ميشال حايك توقع فيه “تردد اسم الفغم بقوة”.

وجاء توقّع ميشال حايك عن اللواء عبدالعزيز الفغم خلال بث قناة MTV اللبنانية لتوقعاته لعام 2019 .

وأعلن في السعودية بشكلٍ مفاجي فجر الأحد عن مقتل اللواء عبد العزيز الفغم، بعد إطلاق النار عليه من صديق له.وفق ما نشرت وسائل إعلام سعودية





وبينما تساءل مغرّدون ومتابعون عن إمكانية تنفيذ عملية اغتيال وتصفية مدبّرة للواء الفغم، نقلت مواقع سعودية عن أقارب اللواء الفغم قولهم إنه كان في منزل أحد أصدقائه السبت في مدينة جدّة، وأثناء ذلك دخل عليهما صديق سابق للواء ودار بينمها نقاش بسبب خلاف شخصي قديم، ثمّ بادر الصديق السابق لقتل اللواء الفغم.

وشككّ مغرّدون سعوديون في الرواية السعودية لمقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، معتبرين أنّ هناك ما هو ما خفي في ملابسات مقتله، وأن رواية مقتله برصاص صديقه “غير مقنعة”.

وأفادت وسائل الإعلام السعودية أنّ الجهات الأمنية طوّقت محيط المنزل، قبل أن يحاول الجاني الهروب، حيث تبادل إطلاق النار معهم مما أدى إلى مقتله.



ومن المقرر أن يُصلّى صلاة الميت على اللواء الفغم اليوم في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

والحارس “الفغم” لازم الملك سلمان شخصياً بعد توليه الحكم بالبلاد مباشرة.

وتصدّرت قضيّة مقتل اللواء الفغم مواقع التواصل الاجتماعيّ في السعودية، وحظي هاشتاغ #عبدالعزيز_الفغم و #حارس_الملك بتفاعلٍ كبير .