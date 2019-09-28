شاهد| بعد أن هزّت القلوب .. وفاة الطفلة جنة التي عذّبتها جدتُها واغتصبها خالها في مصر!

انتهت مأساة الطفلة المصرية “جنة” التي لا يتعدى عمرها الـ5 أعوام، بإعلان وفاتها اليوم السبت بعد تعرضها للتعذيب والاغتصاب، في منزل جدّتها بالدقهلية.

وأثارت قضية الطفلة “جنة” غضباً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعيّ وسط مطالبات بإعدام جدّتها التي اتُهمت بتعذيبها عبر تسخين آلة حادة، وكي الطفلة في جسدها وأماكنها الحساسة بسبب تبولها اللاإراديّ، وخالها الذي اغتصبها.





وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية د.سعد مكي إن سبب الوفاة توقف عضلة القلب متأثرة بإصاباتها داخل العناية المركزة بمستشفى المنصورة الدولي.





وكان الأب “محمد سمير”، والد “جنّة” صرّح أنّه تمّ استعادة ابنته الكبرى “أماني” 7 أعوام، التي كانت موجودة بمنزل الجدة أيضا لحضانة الأم لها.

وأضاف أنه اكتشف أن ابنته “أماني” هي أيضا تعرضت للحرق في مناطق متفرقة وحساسة بجسدها، مثل جنة، مطالبا بمعاقبة الجناة بحق بناته.

وأجرى الأطباء في مستشفى المنصورة الدولي، الخميس، عملية بتر للساق اليسرى للطفلة “جنة” بسبب “غرغرينا” وتسمم الدم.

وألقي القبض على الجدّة، وقررت المحكمة تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وأكدت أماني سمير، عمة الطفلة جنة أنّ خالها اغتصاب.



وقالت: “البنت قالت لأبيها: “خالي كان بيكتفني وبيعمل فيا كذا وكذا اللي هو يغتصبها يعني، وجدها وأمها كانوا بيسيبوه ومداريين عليه”.

رواية أخرى، وردت على لسان فتحي عبدالوهاب شقيق الجدة للأم، بأنّ الطفلة جنة تعرضت لحروق قبل 10 أيام وهي تلهو مع شقيقتها أماني في منزل الجدة، نتيجة سقوطها في زيت مغلي، وأن الكسر بساقها نتيجة سقوطها على السلم.