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شاهد| أميرة سعودية تستعبد عاملة تونسية في منزلها .. عنّفتها واحتجزتها قسراً وهذا مصيرها!

كتب وطن
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أفادت تقارير اليوم السبت أنه تم الإفراج عن المواطنة التونسية مفيدة الزياني المحتجزة من قبل أميرة سعودية.

 

وتعمل “الزياني” بنظام الكفيل في ، ووجهت نداء استغاثة للسلطات بعد تعرضها للتعنيف والاحتجاز القسري من طرف إحدى الأميرات التي تكفلها في المملكة.

 

جاء الإفراج عن “الزياني” بعد ضغوط مارسته وسائل إعلام تونسية ونشطاء وجمعيات حقوقية.

 

ولفتت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام أنّ “الزياني” ستعود الى الليلة بعد الإفراج عنها.

 

وكانت الجمعية تلقت مؤخراً بلاغاً باحتجاز “الزياني” في إحدى المراكز الأمنية السعودية بعد تعنيفها من طرف الأميرة السعودية التي تعمل لديها كطباخة في منزلها.

 
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