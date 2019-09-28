بعد الرسالة التي نقلها نتنياهو إلى حماس عبر الوسيط المصري.. الجيش الاسرائيلي يفجر مفاجأة حول الحرب على غزة

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت، ان جيش الاحتلال كان قريبا جداً من شن حرب على قطاع غزة قبل أسبوعين.

وأضاف أيزنكوت لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الجمعة، “ليس لدى إسرائيل قوانين أو ثقافة حول شن حرب، فبالإمكان شن حرب مفاجئة من دون أن يدرك أحد كيف حدث ذلك، وهذا كاد يحدث في غزة، قبل أسبوعين، وكاد يحدث في لبنان، قبل شهر”.

وزعم أيزنكوت الذي يعمل حاليا كباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، أن “إسرائيل هي دولة لا يمكن الانتصار عليها، ولا توجد قدرة للانتصار على دولة إسرائيل، وليفسر كل واحد ذلك كيفما يفهم”.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل رسالة تهديد عبر الوسيط المصري الى حركة حماس مفادها ان الجيش الاسرائيلي يستعد للبدء بحرب شاملة ضد قطاع غزة.

ونقل موقع “ديبكا الاستخباري ” عن مصادر اسرائيلية قولها بان الرسالة تنص على أنه إذا استمرت حماس في تنفيذ هجمات ضد اسرائيل فان الاخيرة اتخذت قرار بشن حرب ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وتنص الرسالة كذلك على أن هذا تحذير أخير لحماس وأن عليها الوفاء بجميع وعودها لكبح جماح الفصائل المسلحة ووقف اطلاق الصواريخ ..وإذا لم تف حماس بذلك واستمرت الهجمات على أهداف في إسرائيل ، فان الاوامر قد صدرت إلى الجيش الإسرائيلي لشن حملة عسكرية شاملة ضد حماس وغيرها من المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة وأنه بمجرد بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، لن يكون من الممكن توقيفها حتى يحقق الجيش الإسرائيلي الأهداف العسكرية المحددة له”.على حد زعم الموقع العبري.