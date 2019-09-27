أمير قطر وسلطان عمان قابوس بن سعيد
أمير قطر وسلطان عمان قابوس بن سعيد
الهدهد

هجوم قطري عنيف على الأكاديمي الأردني نصير العمري دفاعاً عن عُمان والسلطان قابوس

كتب وطن
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شنّ مغرّدون قطريون هجوماً عنيفاً على الأكاديمي والسياسي الأردني الدكتور نصير العمري بعد إساءته لسلطنة عمان وسلطانها قابوس بن سعيد.

وكان “العمري” ظهر على شاشة قناة “الجزيرة” مع الإعلامي فيصل القاسم في برنامج “الإتجاه المعاكس” ما أثار غضب العُمانيين بسبب مواقف “العمري” الهجومية ضد السلطنة.

ولامَ عُمانيون قناة “الجزيرة” لاستضافتها الأكاديمي الأردني الذي سبق أن هاجم السلطان قابوس وسياسة السلطنة.

وعبّر المغرّدون القطريون عن غضبهم من تعرّض الأكاديمي الأردني بالإساءة الصريحة للسلطان قابوس، معبرين عن وفائهم للسلطنة وسلطانها والشعب العماني الأصيل نفديهم بأروحنا .

 

 

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