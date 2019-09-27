هجوم قطري عنيف على الأكاديمي الأردني نصير العمري دفاعاً عن عُمان والسلطان قابوس
شنّ مغرّدون قطريون هجوماً عنيفاً على الأكاديمي والسياسي الأردني الدكتور نصير العمري بعد إساءته لسلطنة عمان وسلطانها قابوس بن سعيد.
وكان “العمري” ظهر على شاشة قناة “الجزيرة” مع الإعلامي فيصل القاسم في برنامج “الإتجاه المعاكس” ما أثار غضب العُمانيين بسبب مواقف “العمري” الهجومية ضد السلطنة.
ولامَ عُمانيون قناة “الجزيرة” لاستضافتها الأكاديمي الأردني الذي سبق أن هاجم السلطان قابوس وسياسة السلطنة.
وعبّر المغرّدون القطريون عن غضبهم من تعرّض الأكاديمي الأردني بالإساءة الصريحة للسلطان قابوس، معبرين عن وفائهم للسلطنة وسلطانها والشعب العماني الأصيل نفديهم بأروحنا .
اكمل عواك في #أمريكا و لا مرحباً بك و بأمثالك في #قطر— ناصر بن سالمين (@NasserSalmeen) September 26, 2019
ويكرم السلطان قابوس و #عمان عنك وعن عواك
@dr_naseer— طلال بن أحمد آل ثاني (@qatar2022dohaq) September 26, 2019
والله انت العرص وقلت الأدب فيك #يا_نصير_قطر_هي_عمان pic.twitter.com/oefLNw1Mq7
تعقب وتخسى قابوس حكم عمان من خلال شعبه وحكم بالعدل مماجعل عمان في مقدمة الدول المتقدمه اما انت يا النكره يامطبل لخونة الدين اهل عمان اشرف منك pic.twitter.com/m3bG1NQbhK— 🇶🇦merdas al-Dosari🇶🇦 (@merdas54) September 26, 2019
يا نكره الا #عمان وسلطانها #يا_نصير_قطر_هي_عمان— مبارك بن زايد ال شهوان (@mzalshahwani) September 26, 2019
يانصير تخسي ياذليل يانكره— 🇶🇦مۘــمۘــڷــﯡﯡۥ ̨ا̍ڷــڜــبــحۡ ﯟحۡ 🇶🇦 (@Mq66r) September 26, 2019
السلطان قابوس والشعب العماني الأصيل نفديهم بأروحنا ..
والسرطان هم أنت ومن مثلك من فايروسات هذا العصر التي تعمل لحساب صهاينة العرب #يا_نصير_قطر_هي_عمان pic.twitter.com/OXAAeNKVXI
عُمان تسير .. ونصير ينبح ..!!— سياسي الخليج (@PoliticalGulf) September 26, 2019
#يا_نصير_قطر_هي_عمان— جنرال الحصار (@Gen_qtr) September 26, 2019
ياخوتنا في #عمان🇴🇲لن نرضى عليكم ولا على جلالة السلطان #قابوس وضيوف #قناة_الجزيرة احياناً حتى #قطر لم تسلم منهم
#يا_نصير_قطر_هي_عمان— جنرال الحصار (@Gen_qtr) September 26, 2019
ياخوتنا في #عمان🇴🇲لن نرضى عليكم ولا على جلالة السلطان #قابوس وضيوف #قناة_الجزيرة احياناً حتى #قطر لم تسلم منهم
#يا_نصير_قطر_هي_عمان— جنرال الحصار (@Gen_qtr) September 26, 2019
ياخوتنا في #عمان🇴🇲لن نرضى عليكم ولا على جلالة السلطان #قابوس وضيوف #قناة_الجزيرة احياناً حتى #قطر لم تسلم منهم
#يا_نصير_قطر_هي_عمان— جنرال الحصار (@Gen_qtr) September 26, 2019
ياخوتنا في #عمان🇴🇲لن نرضى عليكم ولا على جلالة السلطان #قابوس وضيوف #قناة_الجزيرة احياناً حتى #قطر لم تسلم منهم
#يا_نصير_قطر_هي_عمان— جنرال الحصار (@Gen_qtr) September 26, 2019
ياخوتنا في #عمان🇴🇲لن نرضى عليكم ولا على جلالة السلطان #قابوس وضيوف #قناة_الجزيرة احياناً حتى #قطر لم تسلم منهم
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