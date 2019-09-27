هجوم قطري عنيف على الأكاديمي الأردني نصير العمري دفاعاً عن عُمان والسلطان قابوس

شنّ مغرّدون قطريون هجوماً عنيفاً على الأكاديمي والسياسي الأردني الدكتور نصير العمري بعد إساءته لسلطنة عمان وسلطانها قابوس بن سعيد.



وكان “العمري” ظهر على شاشة قناة “الجزيرة” مع الإعلامي فيصل القاسم في برنامج “الإتجاه المعاكس” ما أثار غضب العُمانيين بسبب مواقف “العمري” الهجومية ضد السلطنة.

ولامَ عُمانيون قناة “الجزيرة” لاستضافتها الأكاديمي الأردني الذي سبق أن هاجم السلطان قابوس وسياسة السلطنة.

وعبّر المغرّدون القطريون عن غضبهم من تعرّض الأكاديمي الأردني بالإساءة الصريحة للسلطان قابوس، معبرين عن وفائهم للسلطنة وسلطانها والشعب العماني الأصيل نفديهم بأروحنا .

قابوس وعمان واهلها تاج رأسك وقطر هي عمان

🇶🇦🇴🇲@dr_naseer#يا_نصير_قطر_هي_عمان pic.twitter.com/QeU2ENRYCe — مذكر بن سالم آل شافي (@MathkerAlshafi) September 26, 2019

اكمل عواك في #أمريكا و لا مرحباً بك و بأمثالك في #قطر

ويكرم السلطان قابوس و #عمان عنك وعن عواك — ناصر بن سالمين (@NasserSalmeen) September 26, 2019

@dr_naseer

والله انت العرص وقلت الأدب فيك #يا_نصير_قطر_هي_عمان pic.twitter.com/oefLNw1Mq7 — طلال بن أحمد آل ثاني (@qatar2022dohaq) September 26, 2019

تعقب وتخسى قابوس حكم عمان من خلال شعبه وحكم بالعدل مماجعل عمان في مقدمة الدول المتقدمه اما انت يا النكره يامطبل لخونة الدين اهل عمان اشرف منك pic.twitter.com/m3bG1NQbhK — 🇶🇦merdas al-Dosari🇶🇦 (@merdas54) September 26, 2019

يا نكره الا #عمان وسلطانها #يا_نصير_قطر_هي_عمان — مبارك بن زايد ال شهوان (@mzalshahwani) September 26, 2019

يانصير تخسي ياذليل يانكره

السلطان قابوس والشعب العماني الأصيل نفديهم بأروحنا ..

والسرطان هم أنت ومن مثلك من فايروسات هذا العصر التي تعمل لحساب صهاينة العرب #يا_نصير_قطر_هي_عمان pic.twitter.com/OXAAeNKVXI — 🇶🇦مۘــمۘــڷــﯡﯡۥ ̨ا̍ڷــڜــبــحۡ ﯟحۡ 🇶🇦 (@Mq66r) September 26, 2019

عُمان تسير .. ونصير ينبح ..!! — سياسي الخليج (@PoliticalGulf) September 26, 2019

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