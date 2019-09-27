مغرد قطري يكشف ما يجري داخل الأجهزة الأمنية الدولية: إذا سقط السيسي ستهرول السعودية باتجاه قطر وهذا ما يخشاه النظام

كشف المغرد القطري الشهير “بوغانم”، اليوم الجمعة، عن تقيم على أعلى مستوى من الأجهزة الأمنية المصرية، للمظاهرات الجارية في الشارع المصري، ضد حكم عبد الفتاح السيسي.

وقال بوغانم في سلسلة تغريدات أطلعت عليها “وطن”، إن هناك متابعة عالية الدقة من الأجهزة الامنية الدولية للمظاهرات داخل مصر عن حكم السيسي، متسائلاً :” هل سيقوم بتطوير سياسته..؟؟ هل سيستمر في القمع..؟؟ هل القيادات العسكرية ستسمر في دعمه..؟؟ ام بدء يتآكل نظامه ويجب ازاحته..؟؟.

هناك تقيم على أعلى مستوى

من الاجهزه الامنيه المصريه

ومتابعه عالية الدقه من الاجهزه الامنيه الدوليه

للمظاهرات داخل مصر عن حكم السيسي

هل سيقوم بتطوير سياسته..؟؟

هل سيستمر في القمع..؟؟

هل القيادات العسكريه ستسمر في دعمه..؟؟

ام بدء يتآكل نظامه ويجب ازاحته..؟؟#جمعة_الخلاص — بوغانم (@hassanalishaq73) September 27, 2019

وأضاف بوغانم :” إذا سقط السيسي بأذن الله، ستهرول السعودية باتجاه قطر “.

اذا..سقط السيسي بأذن الله

ستهرول السعوديه بأتجاه قطر#جمعة_الخلاص — بوغانم (@hassanalishaq73) September 27, 2019

وتطرق المغرد القطري الشهير إلى دخول الصعايدة في مصر على خط التظاهرات الحاشدة التي يشهدها الشارع المصري قائلاً :” دخول ابناء الصعيد على خط المظاهرات سيعيد قراءة الأجهزة الأمنية لهذا الامر. حسب قوله.

(اولا.. توفر السلاح بكثره في مناطقهم، ثانياً.. الشرطة تخشى مواجهتهم، ثالثاً.. لغة الثأر الوطني والفردي).

دخول ابناء الصعيد على خط المظاهرات

سيعيد قراءة الاجهزه الامنيه لهذا الامر

▪️اولا"..توفر السلاح بكثره في مناطقهم

▪️ثانيا"..الشرطه تخشى مواجهتهم

▪️ثالثا"..لغة الثأر الوطني والفردي#جمعة_الخلاص — بوغانم (@hassanalishaq73) September 27, 2019

وشهدت محافظات مصرية عديدة، اليوم الجمعة، تظاهرات حاشدة مطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط استخدام قوات الامن المصري، القوة لتفريق المتظاهرين الذين هتفوا “أرحل يا سيسي”، واعتقلت عدداً من المتظاهرين، في الوقت عينه تشن حملة أمنية على بعض المنازل بالقاهرة لاعتقال المعارضين، بينما وجَّه رجل الأعمال والفنان محمد علي رسالة جديدة للمصريين.

اذ قالت شبكة «الجزيرة» إن الأمن فض تظاهرة بمركز الصف في محافظة الجيزة، واعتقل عدداً من المحتجين، كما نشرت مقطع فيديو يُظهر إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

فيما أكد الحساب الرسمي لحركة «الاشتراكين الثوريين» تفريق تظاهرة أخرى بمدينة حلوان (جنوب القاهرة).

وأكدت صحيفة «العربي الجديد» نقلاً عن مراسلها، تنفيذ قوات الأمن حملات اعتقال موسعة، ومداهمة شقق سكنية في القاهرة، بالتزامن مع خروج التظاهرات. كذلك أشارت الصحيفة إلى منع قوات الأمن التجمع أمام المساجد الكبرى في القاهرة وعدد من المحافظات المصرية.