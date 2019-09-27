“شاهد” عقيد طيار يبشّر المصريين: لحظة الخلاص من “السيسي” وحاشيته اقتربت.. وهذه رسالته للجيش

دعا العقيد الطيار المتقاعد، هاني شرف، قادة المؤسسة العسكرية المصرية إلى “التحرك واتخاذ موقف من أجل الوطن”، مؤكدا أن لحظة الخلاص من رئيس النظام عبدالفتاح السيسي وحاشيته قد اقتربت.

ووجه شرف، في مقطع فيديو له، رسالة إلى الجيش، قائلا:” جميع المصريين يحبون المؤسسة العسكرية، وأنا أمضيت أكثر من ثلثي عمري داخل الجيش، وأتحدث انطلاقا من حبي له؛ فهو سيف ودرع الوطن بالفعل، ونريده أن يعود إلى الشعب”.

وطالب بأن يتم الفصل بين السيسي والجيش المصري، وألا يسمحوا للأول بالاحتماء بالأخير.

واستطرد العقيد المصري مخاطبا قادة الجيش:” نحن اليوم في مفصل تاريخي، عليكم اتخاذ موقف من أجل الوطن، والجيش هو ملك للشعب المصري وليس ملكا لشخص بعينه”.

ووجه أيضا رسالة إلى الشعب المصري وخاصة الشباب، قائلا:” ليست لدينا مشكلة مع الجيش أو الداخلية، لأن الجيش هو جيشنا والشرطة هي شرطتنا، وكل المؤسسات الحيوية تخص الشعب ولن نقترب منها، بل سنتحرك بأمان وطالما أننا لم نفعل شغب فليس من حق أحد أن يتعرض لنا أو يقوم بإيقافنا”.

ودعا شرف المصريين إلى “التحرك في حشود وليس بشكل منفرد، ومواجهة العنف تكون بالحشد، ولذلك لا ينبغي التحرك في الشوارع أو الميادين الرئيسية بشكل منفرد”.

كما وجه رسالة إلى الشرطة وقادتها، مطالبا إياهم بألا يقوموا بـ “التضحية بالناس، فنحن نخاف على الشرطة، وكلنا جميعا مصريين، وأنا شخصيا كان من الممكن ألا أصبح طيارا، ونحن لسنا في خلاف مع بعض، لأننا جميعا نكمل بعض”.

وتابع: “لو سمحتم يا قادة الشرطة ويا وزير الداخلية لا تضحوا برجال الشرطة، لا نريد تكرار سيناريو 25 يناير مرة أخرى، لا تحرقوا مراكبكم، لأنكم قد تحتاجون العودة إلى الشعب مرة أخرى، وعليكم بالبقاء في حضن الشعب، وعليكم ألا تسيروا خلف شخص (السيسي)، واضح تماما أنه انتهى”.

وأكمل: “الناس ستنزل للمظاهرات ليس بسبب الجوع والفقر- رغم أنهما موجودان بالفعل- إلا أن السيسي فعل شيئا غريبا جدا، لأنه جرح كرامة المصريين وأهانهم وأشعرهم بالذل، وهذا غير مقبول”، متسائلا: “هل يجوز الاعتداء على النساء بمحافظة السويس، وتصويب السلاح عليهن داخل شرفات منازلهن، وقت التظاهرات الماضية، هل وصل الأمر لهذه الدرجة؟”.

واختتم شرف بقوله: “نحن في مرحلة تاريخية يوم الجمعة وخلال الأيام المقبلة، والشعب أهم، ومصر أهم، وغير مسموح للسيسي والحاشية التي تقف خلفه بإهانة كرامة المصريين، لأننا قد نتحمل الفقر لكن الظلم والذل غير مسموح، والخوف لا بد أن ينتهي، والخلاص اقترب من السيسي وحاشيته”.

والعقيد طيار هاني شرف هو أحد الضباط الذين شاركوا في ثورة يناير منذ اندلاعها، وأصيب في المظاهرات المعروفة بجمعة الغضب يوم 28 يناير 2011، وخرج من الخدمة العسكرية في كانون الثاني/ يناير 2013 برتبة عقيد.

ورفض شرف بشكل واضح الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي، ثم شارك في اعتصام رابعة العدوية، وكان أحد مؤسسي حركة “لم الشمل”.

وتم اعتقال شرف مرتين، الأولى في أيار/ مايو 2011 لمدة عام كامل، والمرة الثانية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 لمدة 6 أشهر.