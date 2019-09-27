“داعش” يُبيد جميع أفراد حاجز للجيش المصري في سيناء بعد 3 أيام من هذا الفيديو لـ”عمرو أديب”!

بعد 3 أيام فقط على تصريح الاعلامي المصري المحسوب على النظام عمرو أديب عن أن تنظيم “داعش” سينفذ عمليات في مصر، شنّ مسلحون هجوماً على حاجز للجيش المصري في سيناء وأوقعوا جميع أفراده بين قتيل وجريح.

وبحسب مصادر إعلامية فإن الهجوم حدث عند حاجز التفاحة في منطقة بئر العبد في سيناء.

وتبنى تنظيم “داعش” الهجوم في بيان قال فيه إن 15 شخصا قتلوا من عناصر الجيش المصري في الهجوم.

ويأتي الهجوم تزامناً مع خروج تظاهرات ضد رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي في عدّة محافظات.

وربط ناشطون بين الهجوم، وحديث عمرو أديب، معتبرين أنّ تصريح الإعلامي المصري لم يكن اعتباطياً؛ بل كما وصله من المخابرات المصرية، وأنّ “داعش” في سيناء “منهم و فيهم”، ويتاجرون بدماء بعض لمصالح النظام.حسب رأيهم