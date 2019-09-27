بعد أن وفّرت السلطنة الفرصة للشعب .. ماذا قال الأكاديمي العُماني “باعبود” للعُمانيين عن انتخابات مجلس الشورى؟

أكد الأكاديمي العُماني والباحث في شؤون الخليج والشرق الاوسط عبدالله باعبود، أنّ على الشعب العُماني مسؤولية إنتخاب الأجدر والأنسب من ممثليه في مجلس الشورى؛ ليقوم هو الآخر بواجبه الوطني.

وقال “باعبود” في تغريدةٍ بـ”تويتر” إنّ “الدولة قامت بواجبها ووفرت الفرصة لمشاركة الشعب في عملية صناعة القرار والإرتقاء بنظام الشورى وأصبح على الشعب مسؤولية إنتخاب الأجدر والأنسب من ممثليه ليقوم هو الآخر بواجبه الوطني”.

وأضاف: “حان الوقت للشباب ولكافة أطياف الشعب ان يرتقوا بتجربة الشورى لخدمة وطنهم ومجتمعاتهم والخروج من دائرة القبيلة والطائفة الضيقة وإختيار الأنسب لإثراء هذه المسيرة ولمصلحة الجميع”.

نعم ياعزيزي حان الوقت للشباب ولكافة أطياف الشعب ان يرتقوا بتجربة الشورى لخدمة وطنهم ومجتمعاتهم والخروج من دائرة القبيلة والطائفة الضيقة وإختيار الأنسب لإثراء هذه المسيرة ولمصلحة الجميع. — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) September 27, 2019

وأصدر وزير الداخلية العُمانية حمود بن فيصل البوسعيدي قراراً وزاريا بتحديد يوم الأحد الموافق الـ27 من أكتوبر المقبل، موعداً للتصويت لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة في جميع مراكز الانتخاب بالسلطنة.

الدولة قامت بواجبها ووفرت الفرصة لمشاركة الشعب في عملية صناعة القرار والإرتقاء بنظام الشورى وأصبح على الشعب مسؤولية إنتخاب الأجدر والأنسب من ممثليه ليقوم هو الآخر بواجبه الوطني. — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) September 27, 2019

وفي إطار حرص وزارة الداخلية الدائم على تطوير العملية الانتخابية، ستشهد هذه الفترة تعميم التصويت الإلكتروني في كافة مراكز الانتخاب .

كما سيتم تدشين تطبيق التصويت عن بُعد للناخبين الموجودين خارج السلطنة على الهواتف الذكية التي تعمل بشريحة الهاتف المتنقل لشركات الاتصالات العاملة بالسلطنة (SIM CARD) المعززة بنظام التصديق الالكتروني (pki) .

وستقوم الوزارة في مرحلة لاحقة بتوضيح جوانب وإجراءات التصويت سواء داخل السلطنة أو خارجها.