نصير العمري يسب العُمانيين ويثير غضبهم: “اللعنة على كلاب قابوس”
زاد الأكاديمي والسياسي الأردني الدكتور نصير العمري في بذاءته وتطاوله على سلطنة عُمان وشعبها، حيث وصف من يهاجمه وينتقده من العُمانيين بـ”الكلاب النابحة” ما تسبب في هجوم عنيف ضده.
“العمري” وبعد مغادرته قطر بعد تسجيل حلقته مع فيصل القاسم على الجزيرة، لازال يصر على استفزاز العُمانيين، الذين انتقدوا استقبال الجزيرة له وهو يسب عُمان وأهلها.
وعاد الأكاديمي الأردني للتطاول على العُمانيين في تغريدة جديدة رصدتها (وطن) زاد فيها من البذاءة لدرجة وصفه العُمانيين المهاجمين له بـ”كلاب قابوس”.
حساب “الشاهين” العُماني الشهير بتويتر والذي يعتبره نشطاء حائط الصد عن السلطنة بتويتر، شن هجوما ناريا على العمري ورد عليه ساخرا:”طائرتك ليست قافلة ابا سفيان والعواء يتشابه صوته مع اقرانك من جيري ماهر إلى يوسف علاونة”
وتابع هجومه:”فلا ضرنا نباحك ولا اخافنا صمتك وستضمحل زوبعتك قبل أن تغادر الأجواء الخليجية، تم اعتماد مكافآتك المالية وسيتم تسليمها بالتنسيق مع لوبي يوسف وعبير فور وصولك بالسلامة إلى بلد الحرية والديمقراطية”
وختم الشاهين رده الناري على نصير العمري بالقول:”وان كان طبع العمانيين هادئاً فهو يخبئ الخطر في العمق، ولو بعد حين بانتظار مفاجآتك في يونيو 2020 وربما تأتيك مفاجاتنا قبلها”
وكان عُمانيون بموقع التواصل تويتر شنوا هجوما عنيفا على الأكاديمي والسياسي الأردني الدكتور نصير العمري، وذلك عقب ظهوره الأخير على شاشة قناة “الجزيرة” القطرية.
ولام العُمانيون قطر وقناة “الجزيرة” لاستضافتها الأكاديمي الأردني الذي سبق أن هاجم السلطان قابوس وسياسة السلطنة.
وكان الدكتور نصير العمري ظهر على شاشة قناة “الجزيرة” مع الإعلامي فيصل القاسم في برنامجه الاتجاه المعاكس بحلقته الأخيرة ما أثار غضب العُمانيين بسبب مواقف العمري الهجومية ضد السلطنة.
الان اكتشفتم أن نصير العمري كاتب بذي اللسان والخلق ومرتزق لمن يدفع ؟؟
قلنا سابقا هذا المشرد ليس اردني !!!
فلسطيني لاجئ بالاردن
يهاجم كل شي واي شي
فمن لاوطن له لا ولاء له ولا انتماء فتجده كالكلب أن تتركه يلهث وأن تحمل عليه يلهث
لعنه تلعنك ياحثااله.. إذا فيك خير شرفنا ف عمان.. بس بتلحقك النار خلال 24ساعه بس انتظرفقط … إذا ما اعتذرت… اوعدك
مالك شغل بالعمانين وقائدها… التفت لنفسك افضل…. حرر ذاتك ان استطعت…
هداك الله يا نصير