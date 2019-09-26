نصير العمري يسب العُمانيين ويثير غضبهم: “اللعنة على كلاب قابوس”

زاد الأكاديمي والسياسي الأردني الدكتور نصير العمري في بذاءته وتطاوله على سلطنة عُمان وشعبها، حيث وصف من يهاجمه وينتقده من العُمانيين بـ”الكلاب النابحة” ما تسبب في هجوم عنيف ضده.

“العمري” وبعد مغادرته قطر بعد تسجيل حلقته مع فيصل القاسم على الجزيرة، لازال يصر على استفزاز العُمانيين، الذين انتقدوا استقبال الجزيرة له وهو يسب عُمان وأهلها.

وعاد الأكاديمي الأردني للتطاول على العُمانيين في تغريدة جديدة رصدتها (وطن) زاد فيها من البذاءة لدرجة وصفه العُمانيين المهاجمين له بـ”كلاب قابوس”.

ما زال كلاب قابوس يعوون وراء طائرتي التي اقلعت من مطار الدوحة وتحلق الآن عاليا بسلام نحو امريكا بلد الحرية والديمقراطية. والله ان نباحكم يخترق ضجيج المحركات؛ عو عو عو عو #عُمان اللعنة على كلاب السلطان قابوس — د. نصير العمري (@dr_naseer) September 26, 2019

حساب “الشاهين” العُماني الشهير بتويتر والذي يعتبره نشطاء حائط الصد عن السلطنة بتويتر، شن هجوما ناريا على العمري ورد عليه ساخرا:”طائرتك ليست قافلة ابا سفيان والعواء يتشابه صوته مع اقرانك من جيري ماهر إلى يوسف علاونة”

طائرتك ليست قافلة ابا سفيان والعواء يتشابه صوته مع اقرانك من جيري ماهر إلى يوسف علاونة

فلا ضرنا نباحك ولا اخافنا صمتك وستضمحل زوبعتك قبل أن تغادر الأجواء الخليجية.

تم اعتماد مكافآتك المالية وسيتم تسليمها بالتنسيق مع لوبي يوسف وعبير فور وصولك بالسلامة إلى بلد الحرية والديمقراطية https://t.co/7h03016G4q — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 26, 2019

وتابع هجومه:”فلا ضرنا نباحك ولا اخافنا صمتك وستضمحل زوبعتك قبل أن تغادر الأجواء الخليجية، تم اعتماد مكافآتك المالية وسيتم تسليمها بالتنسيق مع لوبي يوسف وعبير فور وصولك بالسلامة إلى بلد الحرية والديمقراطية”

وختم الشاهين رده الناري على نصير العمري بالقول:”وان كان طبع العمانيين هادئاً فهو يخبئ الخطر في العمق، ولو بعد حين بانتظار مفاجآتك في يونيو 2020 وربما تأتيك مفاجاتنا قبلها”

وان كان طبع العمانيين هادئاً فهو يخبئ الخطر في العمق، ولو بعد حين

بانتظار مفاجآتك في يونيو 2020 😉

وربما تأتيك مفاجاتنا قبلها — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 26, 2019

وكان عُمانيون بموقع التواصل تويتر شنوا هجوما عنيفا على الأكاديمي والسياسي الأردني الدكتور نصير العمري، وذلك عقب ظهوره الأخير على شاشة قناة “الجزيرة” القطرية.

ولام العُمانيون قطر وقناة “الجزيرة” لاستضافتها الأكاديمي الأردني الذي سبق أن هاجم السلطان قابوس وسياسة السلطنة.

وكان الدكتور نصير العمري ظهر على شاشة قناة “الجزيرة” مع الإعلامي فيصل القاسم في برنامجه الاتجاه المعاكس بحلقته الأخيرة ما أثار غضب العُمانيين بسبب مواقف العمري الهجومية ضد السلطنة.