“شاهد” بحقارة منقطعة النظير.. نظام السيسي يجبر والد محمد صلاح على تصوير هذا الفيديو “المخزي”

تداول ناشطون بمواقع التواصل في مصر مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، لوالد نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الذي ظهر ليؤكد على دعمه لنظام السيسي تزامنا مع الدعوات الكبيرة للتظاهر والإطاحة به والتي يقودها رجل الأعمال والفنان محمد علي.

وما أثار غضب النشطاء هو تأكيدهم أن والد محمد صلاح أجبر على تصوير هذا الفيديو بأمر من المخابرات تحت التهديد.

#السيسى اجبر والد محمد صلاح يخرج لتأييده

حاربوا #محمد_صلاح و خسروه الاستفتاء لانه مخرجش دعم #السيسي ضد الشعب المصري

شفتوا حقاره اكتر من كده

شفتوا قهر اكتر من كده

الراجل طالع يقرا من ورقة عشان يرضي زبانية جهنم#الجمعه_الجاية#عزبة_الجيش#انت_انتهيت_ياسيسي#محمد_رمضان#محمد_علي pic.twitter.com/lN0tj2QtFe — AMR ABD ELHADY (@amrelhady4000) September 26, 2019

وظهر والد نجم ليفربول وهو يقرأ على ما يبدو من ورقة أعدت له مسبقا، كلمات تأييد لعبدالفتاح السيسي ونظامه تزامنا مع اقتراب مظاهرات غد، الجمعة، التي أكد محمد علي أنها ستكون نهاية السيسي مشيرا إلى تواصله مع ضباط داخل الجيش.

وقال والد صلاح في الفيديو:” رسالة موجهة إلى السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقائد القوات المسلحة.. من أسرة الكابتن محمد صلاح ومني شخصيًا.. لا نشكك في قدرات سيادتك ونؤيدك.. بسبب انجازاتك الكبيرة التي هي شرف لكل المصريين”.

وأضاف:”أن التاريخ سيعيد نفسه في المستقبل إن شاء.. كل مصري شريف هيعرف أن في أبطال أنقذوا مصر من المغرضين.. ونحن معك يا سيادة الرئيس ومع جيش مصر.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر”.

وطلبت وزارة الداخلية المصرية من المواطنين الالتزام بالنظام العام والقانون، وذلك عشية المظاهرات الحاشدة المرتقبة غدا الجمعة، المطالبة برحيل رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.

وقالت الداخلية في بيان مقتضب، إنها ستتصدى لأي محاولة لزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي بكل حزم وحسم.

ويستعد المصريون للخروج في مظاهرات حاشدة غدا الجمعة للمطالبة برحيل السيسي، وحث الممثل والمقاول محمد علي مواطني بلاده على الخروج غدا في كل المحافظات، داعيا رجال الأمن والجيش لتجنب مواجهة الشعب.

بالمقابل، تسارع الأجهزة الأمنية المصرية الزمن للإعداد لمظاهرة مؤيدة للسيسي في ميدان رابعة العدوية، الذي غيرت السلطات اسمه إلى ميدان “هشام بركات”، النائب العام السابق المغتال.

وذكرت مصادر أن السلطات وجهت بحشد عشرات آلالف الموظفين في إدارات ومراكز تعليمية للمشاركة في مظاهرات الغد.

تزامن ذلك مع ارتفاع أعداد المعتقلين على خلفية المظاهرات ضد السيسي إلى 1915 شخصا، بينهم 69 فتاة، بحسب ما أكدت مصادر للجزيرة.

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قد دعت قادة العالم لإصدار إدانات واضحة ضد الملاحقات الأمنية التي شنها نظام السيسي ضد معارضيه عقب خروج مظاهرات مناهضة للنظام في المدن المصرية يوم الجمعة الماضي.