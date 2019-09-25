عمران خان يفضح المستور: ابن سلمان وترامب طلبا مني التواصل مع روحاني للتهدئة في الخليج

كشف رئيس وزراء باكستان، عمران خان، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبا منه التواصل مع الرئيس الإيراني حسن روحاني من أجل التهدئة في الخليج.

وأشار خان إلى أنه يؤدي دور وساطة، رافضاً الكشف عن المزيد.

وأضاف خان..:” قبل إجتماعي مع ترامب أول أمس الإثنين توقفت في السعودية بسبب هجوم المسيرات على منشآت النفط، وتحدثت مع ولي العهد السعودي، وهو أيضاً طلب مني التحدث إلى الرئيس الإيراني لأنه عرف أنني سأقابله “.

وتابع رئيس وزراء باكستان “إبن سلمان طلب مني تهدئة الوضع، وربما الخروج بصفقة جديدة، وبدوري نقلت ذلك ونعم نحن نبذل قصارى جهدنا”.

وأكد “هذا أمر مستمر ولا أستطيع كشف المزيد”.

وكشف الاعلام الباكستاني أن خان غادر إلى نيويورك للمشاركة في الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت الماضي على متن الطائرة الخاصة لولي العهد السعودي.

ونقلت تقارير صحفية باكستانية عن مصادر ذات صلة أن خان الذي كان في زيارة للسعودية، أراد أن يستقل الطائرة التجارية العادية، إلا أن مضيفه ولي العهد السعودي أصرّ على أن تكون الرحلة على طائرته الخاصة. في حين لم يصدر عن أي جهة رسمية تعقيب على هذه الرواية.

وقام رئيس الوزراء الباكستاني بزيارة رسمية للسعودية استمرت يومين، التقى فيها الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، ناقش خلالها خان القضايا السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وبالتزامن، كشفت مصادر مطلعة للميادين عن مبادرة عراقية للوساطة بين الرياض وطهران.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الوساطة العراقية تهدف إلى لقاء يجمع قادة إيران والسعودية في العاصمة العراقية بغداد.