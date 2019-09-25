“السيابي” يوجّه رسالة للعمانيين بخصوص انتخابات مجلس الشورى للفترة الـ9 : “ما تطمحون إليه سيتحقق”

أكد نائب رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان سابقاً اسحاق بن سالم بن حمود السيابي، أن المجلس في تطور مستمر، وسيحقق ما يطمح إليه أبناء الوطن مستقبلاً.

واعتبر “السيابي” أنّ العزوف عن المشاركة في الإنتخابات لن يؤثر على العملية الإنتخابية، ولن يعطل مسيرة المجلس.

وأصدر وزير الداخلية العُمانية حمود بن فيصل البوسعيدي قراراً وزاريا بتحديد يوم الأحد الموافق الـ27 من أكتوبر المقبل، موعداً للتصويت لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة في جميع مراكز الانتخاب بالسلطنة.

ودعا “السيابي” العُمانيين إلى ضرورة المشاركة في إختيار أفضل المترشحين لانتخابات مجلس الشورى.

وشدد نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً، على المحافظة ومضاعفة الإستفادة من مكاسب عهد النهضة المباركة.

#مجلس_الشورى في تطور مستمر بإذن الله،وسيحقق ما يطمح إليه ابناء الوطن مستقبلآ.العزوف عن المشاركة في الإنتخابات لن يؤثر على تلك العملية الإنتخابية،ولن يعطل مسيرة المجلس.علينا ان نشارك في إختيار افضل المترشحين.وان نحافظ ونضاعف الإستفادة من مكاسب عهد النهضة المباركة.#اسحاق_السيابي — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) September 24, 2019

وفي إطار حرص وزارة الداخلية الدائم على تطوير العملية الانتخابية، ستشهد هذه الفترة تعميم التصويت الإلكتروني في كافة مراكز الانتخاب .

كما سيتم تدشين تطبيق التصويت عن بُعد للناخبين الموجودين خارج السلطنة على الهواتف الذكية التي تعمل بشريحة الهاتف المتنقل لشركات الاتصالات العاملة بالسلطنة (SIM CARD) المعززة بنظام التصديق الالكتروني (pki) .

وستقوم الوزارة في مرحلة لاحقة بتوضيح جوانب وإجراءات التصويت سواء داخل السلطنة أو خارجها.

وصباح اليوم الأربعاء، عقدت اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة اجتماعاً لها ، برئاسة وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، وذلك بمبنى ديوان عام وزارة الداخلية.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الاستعدادات للعملية الانتخابية ومراحل العمل فيها الماضية والقادمة.

كما تدارست اللجنة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالانتخابات منها آلية إعلان النتائج الأولية يوم التصويت.